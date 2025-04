Określane są jako łagodne nowotwory, ale nie wpadaj w panikę – mięśniaki rzadko ulegają zezłośliwieniu. Mimo to, trzeba je mieć pod kontrolą, bo potrafią sprawiać kłopoty. Jeśli nawet nic ci nie dolega, przynajmniej raz w roku wybierz się na badanie do ginekologa. To dobra okazja nie tylko do zrobienia cytologii, ale też sprawdzenia, czy nie tworzą się u ciebie mięśniaki macicy.

Czym są mięśniaki macicy?

Te włókniste guzki rozwijają się tuż pod wewnętrzną lub zewnętrzną ścianką macicy albo w środku tworzących ją mięśni. Mogą mieć niespełna centymetr średnicy, ale też urosnąć do rozmiarów piłki futbolowej. Często występują gromadnie. Dokładnie nie wiadomo, co przyczynia się do ich powstawania. Lekarze przypuszczają jednak, że skłonność do mięśniaków może być wynikiem:

nadmiaru żeńskich hormonów (głównie estrogenów) lub zwiększonej wrażliwości na ich działanie,

skłonności dziedzicznych,

znacznej nadwagi,

nierodzenia.

Mięśniaki mogą się jednak pojawić nawet u kobiety, której żaden z powyższych czynników nie dotyczy. Dlatego tak ważne jest, by regularnie chodzić na ginekologiczne kontrole i wsłuchiwać się w sygnały wysyłane przez organizm.

Jak rozpoznać objawy mięśniaków macicy?

Symptomy zależą głównie od miejsca, w którym mięśniaki się rozwiną, ich wielkości i ilości (małe i nieliczne potrafią długo nie dawać żadnych objawów). Na ich obecność mogą wskazywać:

problemy z zajściem w ciążę,

uczucie pełności lub dyskomfortu w podbrzuszu, a także bóle (czasem promieniujące do krzyża),

przedłużające się, bardziej obfite i bolesne miesiączki,

upławy i ból podczas współżycia (gdy mięśniaki wystąpią na szyjce macicy).

Uwaga! Objawy te mogą, ale nie muszą występować łącznie.

Mięśniaki macicy - badania i leczenie

W większości przypadków do wykrycia mięśniaków wystarcza standardowe badanie ginekologiczne i USG przez pochwę. Jeśli guzki nie są liczne, zbyt duże lub umieszczone tak, że nie przeszkadzają (np. nie wysuwają się z macicy czy utrudniają poczęcie), często nie wymagają żadnego leczenia. Wystarczy je jedynie kontrolować co 3–6 miesięcy, powtarzając USG. Dodatkowe badanie (histopatologiczne) konieczne bywa jednak, gdy któryś z mięśniaków w krótkim czasie znacznie się powiększa. A także, gdy wystąpi dopiero po menopauzie (co nie jest typowe!). Trzeba bowiem wykluczyć ewentualne zezłośliwienie takiej zmiany. W takim przypadku, a także, gdy mięśniaki są duże i powodują rozmaite dolegliwości, konieczne bywa przeprowadzenie zabiegu laparoskopowego lub chirurgicznego usunięcia guzków.

Zadbaj o swoje zdrowie!

