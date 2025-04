Niestety, objawy malarii często są łatwe do pomylenia z objawami grypy. Sama malaria również ma kilka odmian, w zależności od powodującego ją pierwotniaka. Częste jest ściemnienie moczu oraz żółknięcie białek oczu i skóry. Najbardziej charakterystyczne są naprzemienne, kilkudniowe fazy dreszczy oraz gorączkowania (do 41 stopni C!). Potem następuje tzw. faza zlewnych potów, po których chory głęboko zasypia.Na 100% malarię stwierdzi lekarz. W razie wątpliwości nie wahajmy się sięgnąć po fachową pomoc.

