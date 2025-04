Nienawidzisz odgłosu budzika? Masz wrażenie, że noc trwa za krótko? Zobacz jak spać, żeby się wyspać. Od zdrowego snu zależy jakość twojego życia!

Przesypiamy jedną trzecią naszego życia. I choć dla niektórych sen to strata czasu, nie możemy z niego rezygnować. Nasz organizm potrzebuje snu, aby uregulować ciśnienie i rytm serca, dać odpocząć oczom, zregenerować skórę i nabrać sił. Niewyspanie powoduje osłabienie, podatność na infekcje i zaburzania nastroju. Długi, dobry sen jest niezastąpionym lekarstwem na chandrę i wiosenne przesilenie.

Na jakość naszego snu ma wpływ:

zbyt mała aktywność fizyczna;

niedotlenienie;

stres;

hałas, np. chrapiący partner, odgłosy za oknem;

złe odżywianie;

zbyt późne spożywanie posiłków;

przyjmowanie leków;

używki;

zły materac;

nieodpowiednia pościel i piżama.

Kolacja

Mówi się, że nie powinno się jeść po 18, z drugiej strony nie powinno się iść spać głodnym. Nie dajmy się zwariować. Postaraj się nie jeść na godzinę przed snem i zadbaj, by była to kolacja lekkostrawna. Zjedz sałatkę warzywną lub owocową albo jogurt z sucharkiem oraz szklankę wody mineralnej, ewentualnie ziołowej herbaty.

Relaks

Na godzinę przed snem postaraj się zrelaksować. Odpuść sobie sprzątanie, gotowanie na drugi dzień itp. Wycisz emocje, wyłącz telewizor, weź ciepłą, rozluźniającą kąpiel. Wypij herbatę z melisy. Połóż się na tyle wcześnie, by spać minimum 6 godzin. Po przebudzeniu nie zapomnij zjeść śniadania, które cię rozbudzi i doda energii.

Zadbaj o wygodę

Włóż wygodną, bawełnianą piżamę. Najlepiej bez koronek, guzików, ściągaczy, które będą cię uciskać. Pościel powinna być bawełniana, przyjemna w dotyku, a prześcieradło dobrze naciągnięte, bez zagięć i fałdek. Jeśli zawsze rano boli cię kręgosłup, to znak, że masz słabe mięśnie kręgosłupa i nieodpowiedni materac. Postaraj się codziennie ćwiczyć mięśnie grzbietu. Zainwestuj w nowe łóżko. Niedopuszczalne są rozkładane wersalki i dzielone kanapy. Powierzchnia spania powinna być równa – bez pikowań, przerw, podgłówków (jeśli nie masz warunków, możesz spać na materacu na podłodze, schowasz go w dużej szafie). Materac nie powinien być być zbyt miękki i za twardy. Zbyt miękki materac powoduje, że przy zmianie pozycji nasze mięśnie są nadwyrężone. Z kolei spanie na zbyt twardym podłożu powoduje powstawanie ucisków na kręgosłup i mięśnie oraz drętwienie nóg i rąk. Często kręgosłup w odcinku krzyżowym nie dotyka podłoża, tylko unosi się w powietrzu (czyli ciągle pracuje, nie odpoczywa). Idealny materac powinien umożliwiać kręgosłupowi przyjęcie naturalnej pozycji w kształcie litery „S”, kiedy śpimy na wznak, oraz linii prostej w czasie spania na boku. Aby sprawdzić, czy materac jest odpowiedni wystarczy położyć się na plecach, wsunąć ręce pod biodra i przesunąć je ku górze. Jeśli przesuwają się zbyt lekko, oznacza, że materac jest zbyt twardy. Nie powinno się też spać na wysokiej poduszce. Najlepiej wybrać poduszkę wyprofilowaną - ortopedyczną.

Zadbaj o otoczenie

Zanim pójdziesz spać, wywietrz sypialnię. Temperatura nie powinna przekraczać 18 stopni. Zagrzejesz się pod kołdrą. Jeśli nie śpisz sama, zadbaj o ciszę w pomieszczeniu. Nie zasypiaj przed telewizorem, a jeśli przeszkadzają ci odgłosy zza okna włóż do uszu stopery (kupisz je w każdej aptece). Jeżeli śpisz z partnerem, dobrze by wasze łóżko składało się z dwóch połączonych materacy (każdy dostosowany do ciężaru i predyspozycji śpiącej na nim osoby). Jeśli twój partner chrapie, wyślij go na leczenie.

