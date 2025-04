Osoby prowadzące nieaktywny tryb życia, ludzie otyli, zestresowani, seniorzy, czy kobiety noszące buty na wysokim obcasie - oto grupa tych, którzy najbardziej narażeni są na ból kręgosłupa. Jeśli ty również masz problem z kręgosłupem, to koniecznie przekonaj się, jak sobie z nim poradzić.

Nie tylko nieprawidłowa postawa, czyli 7 przyczyn bólu kręgosłupa

Nocą nie możesz spać, bo kręgosłup nie daje o sobie zapomnieć? Pomimo tego, że zmieniasz pozycje, wykonujesz skłony czy tzw. kocie grzbiety, to ból nie ustępuje? W pracy nie jesteś w stanie wysiedzieć 8 godzin przy biurku, a każdy twój spacer kończy się okropnym bólem w okolicy lędźwi? Te scenariusze doskonale zna każdy, kto boryka się z bólem kręgosłupa. Oto najczęstsze przyczyny tego problemu, których nie powinnaś bagatelizować:

nieprawidłowa postawa ciała przeciążanie kręgosłupa częste noszenie butów na obcasie zbyt mało ruchu siedzący tryb życia nadwaga stres

Skutki bólu kręgosłupa



Oprócz tych dobrze znanych skutków, jakimi są przewlekły ból, czy problemy z poruszaniem się, problemy z kręgosłupem mogą prowadzić również do:

odrętwień kończyn dolnych i górnych

ostrego bólu w czasie miesiączki

bólu głowy

problemów z oddychaniem

Jak leczyć ból kręgosłupa, czyli 10 rzeczy, które możesz dla niego zrobić już teraz!



Pamiętaj, że kręgosłup to "rusztowanie", które utrzymuje całe ciało. Składa się z nałożonych na siebie od 33 do 34 kręgów, na których opierają się narządy wewnętrzne i mięśnie. Ponieważ to właśnie kręgosłup dźwiga ogromny ciężar, to właśnie dlatego często narażony jest na spory ból. Jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia, to już dziś wprowadź te dobre nawyki:

1. Zdrowy sen

Pamiętaj, że twój organizm potrzebuje ok. 7 godzin snu. Aby w nocy nie narzekać na ból, wybierz odpowiedni materac. Na który się zdecydować? Postaraj się, by twój materac nie był zbyt miękki (wtedy cale ciało się zapada) i nie za twardy (ponieważ wtedy kręgosłup nie odpoczywa).

2. Uważaj na to, w jaki sposób podnosisz ciężary

Nigdy nie podnoś ciężarów w pozycji stojącej. Zawsze lepiej jest przykucnąć.

3. Ćwicz!

W wolnej chwili spaceruj, biegaj lub pływaj. Postaraj się rozciągać mięśnie i stawy.

4. Nie przesiaduj w jednej pozycji więcej niż godzinę

Po przyjściu do pracy "przyklejasz" się do biurka i w zasadzie go nie opuszczasz? To błąd! Twoje ciało powinno się ruszać.

5. Szpilki wkładaj tylko na specjalną okazję

Nie noś ich codziennie. To niezdrowe zarówno dla twojego kręgosłupa, jak i dla stóp.

6. Pamiętaj o odpowiedniej postawie

"Nie garb się" brzmi jak frazes z dzieciństwa, ale jest w tym sporo racji. Postaraj się nie garbić i utrzymuj prawidłową postawę ciała. W tym celu wciągnij brzuch, wyprostuj się i chodź z delikatnie uniesioną głową.

7. Siedź prawidłowo

To znaczy jak? Przy biurku trzymaj łokcie na blacie, a obie stopy na podłodze.

8. Jedz zdrowo

To ile, jak i co jesz, mocno wpływa na twoje samopoczucie, zdrowie i stan kręgosłupa. Pamiętaj, że ludzie otyli częściej cierpią na problemy z kręgosłupem.

9. Działaj szybko

Jeżeli chcesz szybko wygrać z przewlekłym bólem to spróbuj preparat o miejscowym działaniu rozgrzewającym, np. DIP HOT, który może szybko załagodzić twój problem.

10. Myśl pozytywnie

Pamiętaj, że nadmierny stres negatywnie wpływa na układ nerwowy i kręgosłup. Jeśli chcesz uniknąć nerwobóli, to postaraj się nie martwić na zapas!

Dip HOT rozgrzewający. Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292.www.egis.pl [10.2018]

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Kod promocyjny BVL/LONIA8/Art_Spon/19/03/001

