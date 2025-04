Jak zwiększyć inteligencję w tydzień

Sposobów na zwiększenie naszego ilorazu inteligencji jest wiele, najlepsze i najszybsze efekty uzyskamy ćwicząc jednocześnie nasz umysł i ciało. Prysznic z zamkniętymi oczami, gra w Scrabble® i odpowiednio dobrane posiłki mogą sprawić, że już po pierwszym tygodniu stosowania naszych wskazówek można odczuć różnicę. Zapraszamy do podjęcia wyzwania!

Ciało

Dieta

Prawidłowo skomponowana dieta znacznie pomaga w zwiększeniu wydolności umysłowej. Nie należy się przejadać i pamiętać o zbilansowanej diecie. Aby odpowiednio stymulować rozwój naszego umysłu, powinniśmy wzbogacić dietę o produkty bogate w nienasycone tłuszcze. Jeśli chcemy zwiększyć swoją inteligencję, powinniśmy spożywać przede wszystkim dużo ryb i orzechów. Według brytyjskich uczonych uczniowie, którzy jedli ryby przez 3 miesiące osiągnęli takie postępy w nauce jak ich rówieśnicy w ciągu 3 lat. Badania wykazały, że spożywanie ryb ze względu na zawarte w nich nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 poprawiają zdolności umysłowe i zwiększają inteligencję. Inne badania przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym wykazały, że uczniowie, których dietę wzbogacano suplementami kwasów omega-3, w ciągu trzech miesięcy uzyskali tak duży postęp w rozwoju, jak ich rówieśnicy w ciągu trzech lat. Mieli znacznie lepszą pamięć i łatwiej się koncentrowali. Dieta obfita w ryby zwiększa ilość substancji szarej w korze mózgu, innymi słowy pojemnika na naszą inteligencję.

Przewidywany wzrost IQ: 5-10 punktów

Ruch

Ćwiczenia ruchowe zwiększają wydolność systemu nerwowego. Ruch wspomaga krążenie rozszerzając arterię odpowiedzialną za dostarczanie tlenu do mózgu, dzięki czemu nasz mózg jest sprawniejszy. Możliwości uprawiania sportu jest wiele i każdy może wybrać odpowiednią dla siebie formę. Możemy zapisać się na siłownię, basen, grać w sporty zespołowe lub po prostu wybrać się na spacer. Odrobina wysiłku zmniejszy ryzyko chorób serca, sprawi że będziemy lepiej i zdrowiej wyglądać, a przede wszystkim poprawi naszą koncentrację, pamięć i bystrość. Będziemy szybciej kojarzyć fakty, a dzięki zwiększonej produkcji endorfiny poprawimy swoje samopoczucie. Odpowiednia dawka optymizmu jest niezbędna dla zwiększenia naszej kreatywności i inteligencji. Odradzamy jedynie sporty związane z biciem po głowie, warto pamiętać, że wszyscy mistrzowie boksu wypadają blado w testach na inteligencję.

Przewidywany wzrost IQ: 10-15 punktów

Medytacja

Dla osób, które nie widzą siebie na bieżni lub chcą dodatkowo wspomóc rozwój inteligencji polecamy jogę z elementami medytacji. Medytacja pozwala poprawić koncentrację i kontrolę nad swoimi myślami. Już po kilku sesjach poczujemy jak nasze myśli stają się jasne i klarowne. Medytacja nauczy nas świadomości własnych myśli, dzięki czemu łatwiej nam będzie zrealizować pomysły w pracy, jak i w życiu prywatnym. Dodatkowo w trakcie ćwiczeń harmonizuje się dusza i ciało.

Nauczyciele medytacji polecają również krótką, 10-minutową sesję przed snem. Swoją codzienną sesję medytacji możemy odbyć nawet pod prysznicem, wystarczy zamknąć oczy i skoncentrować się wówczas na dobrych, pozytywnych myślach. Jeśli położymy się później w pogodnym duchu, nasz sen będzie zdrowy i niezakłócony. Nazajutrz zaś obudzimy się ze świeżym umysłem i pozytywnym nastawieniem do świata.

Przewidywany wzrost IQ: 5 punktów

Umysł

Scrabble®

Gra w Scrabble® jest zalecana przez rozmaite stowarzyszenia pośrednio lub bezpośrednio promujące sprawność umysłową. W trakcie gry w Scrabble® wykonuje się rozmaite czynności wymagające logicznego myślenia, koncentracji oraz ćwiczenia pamięci. Można to porównać do wszechstronnych ćwiczeń naszego mózgu.

Znalezienie miejsc na planszy, które obiecują dużą zdobycz punktową, odszukanie najlepszej kombinacji liter z własnego stojaka, która do nich pasuje, rozsądne gospodarowanie literami w trakcie gry i wiele innych zadań wymagają zdolności logicznego myślenia. Według naukowców po pewnym czasie te „logiczne puzzle” pomagają wytworzyć w mózgu nowe sieci neuronów i usprawnić już istniejące. Jednym słowem zwiększamy moc naszego mózgu.

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że mistrzowie Scrabble® mają niezwykle wysoki iloraz inteligencji – lata ćwiczeń przy Scrabble® przynoszą rezultaty.

Przewidywany wzrost IQ: 10-15 punktów

Ćwiczenia pamięciowe

Przewidywalność i rutyna zabija inteligencję (i nie tylko). Dla większości z nas nieuświadomioną prawdą jest fakt, że dzień w dzień wykonujemy te same czynności, przemierzamy te same trasy, jemy w tych samych miejscach, a pracę zdarza się nam wykonywać mechanicznie. Dlatego im więcej w naszym dniu nieoczekiwanych zwrotów, nie zaplanowanych i nie wyuczonych czynności, tym lepiej dla naszego umysłu (i nie tylko). Starajmy się zatem unikać powtarzania tych samych czynności. Warto wyjść poza schemat, dlatego branie prysznica z zamkniętymi oczami czy używanie myszki lewą ręką pozwala uruchomić partie mózgu, które normalnie są uśpione.

Przewidywany wzrost IQ: 10-15 punktów

Plan na tydzień

Poniedziałek

Zjedz na obiad / kolację rybę z kwasem Omega 3. Mimo pogody zmuś się do spaceru np. z / do pracy.

Wtorek

Zapisz się na jogę lub pomedytuj w domu.

Środa

W przerwie na lunch rozegraj z kolegą / koleżanką partyjkę gry strategicznej Blokus®.



Czwartek

Nie przesadzaj z kawą i alkoholem, masz przecież zieloną herbatę.



Piątek

Umyj zęby drugą ręką, weź prysznic z zamkniętymi oczami.

Sobota

Porozmawiaj z nieznajomym, poczytaj, robiąc zakupy nie korzystaj z listy.



Niedziela

Pograj w Scrabble®, idź na przechadzkę, oczyść myśli przed „tygodniem”.

