W końcu wszystkiego człowiek nie zniesie naraz…

Oczywiście, idealnie byłoby jeść zdrowo i lekko, ćwiczyć często i intensywnie, a na dodatek nie pić, nie palić i nie zarywać nocy. Idealnie jednak by się tak jednak nie żyło, bo słabości dodają czasem radości. Dlatego, jeśli już mamy się zawziąć i na czymś postawić, warto mieć priorytetową misję, a ta z kolei zależy od celu.

Jeśli chcesz zrzucić nadmierne kilogramy, to postaw na DIETĘ

Tak jednogłośnie wskazują badania. Owszem każdy dietetyk i instruktor fitness zaleci dużo ruchu, ale faktycznie dla minimalizowania wagi kluczową sprawą jest ograniczenie pochłanianych kalorii. Po pierwsze, ograniczenie dziennego menu o 500 kcal jest w przypadku smakoszy i objadaczy znacznie łatwiejsze niż spalenie 500 kcal (weźmy za przykład rezygnację z jednego piwa i hamburgera w zrównywaniu z pełną godziną intensywnego pływania kraulem). Druga zaś sprawa to fakt, że sport wzmaga apetyt i często usprawiedliwia dodatkowe pochłanianie pokarmu. Najpierw więc zabierzmy się za wycięcie z jadłospisu zbędnych słodyczy, chipsów, alkoholu i fast-foodu, a potem, w miarę możliwości wprowadzajmy w życie rutynę treningową, choćby minimalne 15 minut dziennie.

Jeśli chcesz mieć więcej energii, to wybierz SPORT

Wysiłek fizyczny sprawia, że mózg produkuje dopaminę i nor endorfinę - neuroprzekaźniki, które ożywiają psychikę i wspomagają motorykę ciała. Ludzie, którzy regularnie się ruszają mają mniejszy problem z ospałością, brakiem energii czy uczuciem zmęczenia. A dieta? No cóż, zwiększeniu energii zwykle nie sprzyja, zwłaszcza ta restrykcyjna. Jedynie ograniczenie przejadania się słodyczami i tłustymi pokarmami może trochę pomóc przy poczuciu ciężkości.

Jeśli dbasz o zdrowe serce, to postaw na DIETĘ

Jeszcze bardziej niż codziennej dawki ruchu, nasz system krążenia domaga się zdrowej, zbilansowanej diety, która uboga będzie w nasycone tłuszcze zwierzęce i cholesterol. Czerwone mięso, masło, jaja w nadmiarze, tłuste sery, smażenina… wszystko to poważnie obciąża układ sercowy prowokując miażdżycę naczyń krwionośnych. Z drugiej strony, spożywanie regularnie dużych ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3, obecnych w tłustych rybach morskich, oleju lnianym oraz sojowym, zmniejsza o 64% ryzyko chorób serca.

Jeśli boisz się cukrzycy, to zacznij uprawiać SPORT

2 miliony Polaków cierpi na cukrzycę, przy czym część z nich nie ma o tym pojęcia. Tymczasem, zdrowy styl życia obejmujący racjonalne odżywianie oraz sporą dawkę ruchu może chronić przed tą ciężką chorobą i minimalizować skutki uboczne. Ćwiczenia mają tą przewagę nad dietą, że mięśnie konsumują glukozę zmniejszając i stabilizując jej poziom we krwi.

Jeśli chcesz ustrzec się przed rakiem, postaw na DIETĘ

Zbilansowana dieta to podstawa prewencji nowotworowej. Nie tylko bowiem unikanie ciężkich, tłustych, przypalonych pokarmów, może ochronić nas przed rakiem jelita grubego i żołądka, ale jest wręcz cała gama pokarmów, która zawiera substancje zwalczające wolne rodniki, tzw. antyoksydanty. Znajdziemy je w zielonej herbacie oraz kolorowych warzywach i owocach: pomidory, brokuły, kapusta, czosnek to najlepsze przykłady.

Jeśli chcesz mieć lepsze samopoczucie, wybierz SPORT

O odchudzających nie ma najlepszych słuchów - zwykle pozbawianie się pokarmu czyni nas poirytowanymi i mało towarzyskim, o mniejszym libido nie wspominając. Tymczasem, już 20-minutowa sesja dziennie potrafi wyzwolić tyle hormonów szczęścia, że starczy na kolejne 12 godzin. To nie tylko świetna metoda na zwalczanie stresu i pogodowych depresji, ale idealne panaceum na kobiece huśtawki nastrojów i burze hormonalne.