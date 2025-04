Bez względu na to, ile śpisz, i tak czujesz się zmęczona w ciągu dnia i jedyne, o czym marzysz, to drzemka? Jeśli ci się to zdarza, warto dojść do przyczyny problemu. Senność w ciągu dnia może świadczyć o chorobie, na przykład źle działającej tarczycy albo anemii. A te przypadłości warto zdiagnozować i leczyć. Zobacz w wideo, jakie mogą być przyczyny tego, że ciągle chce ci się spać.

Reklama

Przeczytaj:6 najlepszych sposobów na przemęczenie