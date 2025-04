Przesilenie wiosenne występuje od marca do kwietnia. To okres w roku, gdy kończy się zima i rozpoczyna wiosna. Dla wielu osób to bardzo trudny czas, któremu towarzyszy wiele nieprzyjemnych dolegliwości.

Nic dziwnego. Po zimie z charakterystycznymi krótkimi dniami i brakiem słońca, nasz organizm musi się przyzwyczaić do nowych warunków. Musi również walczyć ze zmieniającym się wczesną wiosną ciśnieniem i skokami temperatury.

Od kilku lat początek wiosny coraz bardziej przypomina lato. Zimowe ubrania zmieniane są od razu na letnie. Dla naszego ciała to zbyt nagła zmiana.

Na szczęście przesilenie wiosenne i złe samopoczucie zwykle nie trwa długo i zazwyczaj po kilku lub kilkunastu dniach nasz organizm wraca do normalnego funkcjonowania i przyzwyczaja się do cieplejszego okresu. Istnieje również wiele sposobów, które pozwalają złagodzić przesilenie.

Przesilenie wiosenne - objawy

Przełom marca i kwietnia to okres, który wiele osób najchętniej spędziłoby w łóżku. Uczucie ciągłego zmęczenia i niechęć do jakiejkolwiek aktywności sprawia, że trudno cieszyć się pierwszymi słonecznymi dnami.

Objawy przesilenia wiosennego nie są charakterystyczne i wskazywać mogą na wiele różnych chorób. Warto jednak bacznie obserwować swój organizm. Jeżeli poniższe dolegliwości pojawiły się na początku wiosny istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiążą się właśnie z przesileniem.

Objawy przesilenia wiosennego:

osłabienie organizmu,

niechęć do aktywności fizycznej,

zawroty głowy,

częste bóle głowy,

uczucie senności,

rozdrażnienie,

mniejsza odporność na stres,

wypadanie włosów,

trudność z koncentracją uwagi,

przygnębienie.

Trzeba pamiętać, że objawy przesilenia wiosennego powinny trwać od kilku do kilkunastu dni. Jeżeli nie miną samoistnie, konieczna będzie wizyta u lekarza. Opisane dolegliwości świadczyć mogą bowiem również o innych chorobach. Może to być m.in. cukrzyca typu 2, niedoczynności tarczycy, nadciśnienie tętnicze czy Hashimoto.

Przesilenie wiosenne - jak zapobiec?

Przesilenie wiosenne jest dolegliwością, która mija samoistnie. To jak długo trwa zależy od organizmu. Niektórym osobom potrzeba kilku dni na powrót do formy, innym kilkunastu. Istnieją jednak sposoby na to, aby załagodzić nieprzyjemne dolegliwości związane z początkiem wiosny.

Przede wszystkim nie należy unikać świeżego powietrza ani ekspozycji na słońce. Bardzo dobrym pomysłem jest uprawianie sportu poza domem. Jeżeli nie mamy siły na wyczerpujące aktywności fizyczne - nie szkodzi. Wystarczający będzie spacer, nordic walking, jazda na rowerze czy skorzystanie z ulokowanych w parkach siłowni miejskich. Ważna jest systematyczność.

Inne sposoby na złagodzenie dolegliwości związanych z przesileniem wiosennym:

Zadbaj o sen i staraj się spać minimum 8 godzin.

Zrezygnuj z tłustych i ciężkostrawnych posiłków. Postaw na owoce i warzywa.

Odstaw używki, zamiast kawy pij herbaty ziołowe, które oczyszczą organizm.

Pij minimum 2 litry wody dziennie.

Idź do sauny. Dzięki temu oczyścisz swój organizm z toksyn.

Zadbaj o odpowiedni ubiór. Dobrym pomysłem jest ubieranie się na cebulkę, dzięki czemu nie doprowadzisz do przegrzania i nadmiernego ochłodzenia organizmu.

Unikaj stresu. Jeżeli to możliwe zaplanuj kilkudniowy urlop na początku wiosny, który pozwoli ci szybciej wrócić do dobrej formy.

Suplementacja preparatami witaminowymi

Podczas przesilenia wiosennego można przyjmować suplementy diety. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że są one znacznie gorszym źródłem witamin niż te zawarte w żywności. Oznacza to, że nie ma konieczności, aby osoby, które na co dzień zdrowo się odżywiają przyjmowały dodatkowe witaminy.

W pozostałych przypadkach przed podjęciem decyzji o suplementacji warto sprawdzić poziom witamin i makroelementów w organizmie. Nie należy przyjmować żadnych witamin bez konsultacji z lekarzem. Może to bowiem doprowadzić do nadmiaru danej witaminy w organizmie.

Lekarz powinien również zostać poinformowany o innych przyjmowanych lekach i chorobach, na które cierpi pacjent. Niektóre witaminy mogą być bowiem spowalniać działanie innych leków lub nawet zagrażać zdrowiu pacjenta.

