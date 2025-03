Inni nie narzekają na chłód, a ty czujesz, że jest ci ciągle zimno? Ubierasz się w kolejne warstwy ubrań, kiedy innym wystarczy krótki rękaw? Przyczyną może być poważna choroba. Z artykułu dowiesz się, jakie problemy zdrowotne i nawyki powodują ciągłe uczucie zimna oraz co robić.

Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała niezależnie od temperatury otoczenia to ważne zadanie organizmu. Wiele procesów zachodzi w nim dopiero przy określonym zakresie temperatur. Nic więc dziwnego, że regulacja temperatury to złożony proces, w który zaangażowane są różne elementy organizmu, w tym mózg, skóra, gruczoły potowe, mięśnie szkieletowe, naczynia krwionośne i hormony.

Za termoregulację, a więc zdolność organizmu do utrzymania stałej temperatury, odpowiada część mózgu zwana podwzgórzem . Jest to nasz naturalny termostat, który kontroluje, aby ciepłota ciała nie odchylała się od normy.

. Jest to nasz naturalny termostat, który kontroluje, aby ciepłota ciała nie odchylała się od normy. Za utratę ciepła odpowiadają takie mechanizmy jak pocenie się, zwiększanie częstości oddechów oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia wymianę ciepła z otoczeniem.

Za wytwarzanie ciepła odpowiadają m.in. hormony tarczycy, adrenalina i noradrenalina, oraz takie procesy jak wystąpienie dreszczy (szybkie skurcze mięśni) i zwężenie naczyń krwionośnych.

Tkanka tłuszczowa działa jak izolator, dlatego osoby, które mają jej zbyt mało, będą częściej skarżyły się na uczucie zimna. Ciepłotę ciała pozwala utrzymać też tkanka mięśniowa, której również będzie ubywać przy niedożywieniu.

Niedowaga idzie w parze ze spowolnieniem metabolizmu (organizm w taki sposób chroni się przed utratą energii), co też może powodować nadmierną wrażliwość na chłód. Niedowaga bywa związana z niedożywieniem u osób młodych, ale nierzadko pojawia się też u ludzi starszych, ponieważ z wiekiem słabnie apetyt.

Jak sobie radzić? Niska masa ciała to problem zdrowotny, który wymaga pomocy medycznej. Konieczne działania to zwiększenie liczby spożywanych kalorii oraz zaplanowana ze specjalistą aktywność fizyczna w celu zwiększenia masy mięśniowej. Niedowaga wiąże się z niedoborami składników odżywczych, przez co wiele rzeczy w organizmie może nie działać sprawnie. Warto wykonać badania krwi w kierunku niedoborów. Zalecany jest kontakt z lekarzem.

Częste uczucie zimna może wynikać ze zbyt długich przerw między posiłkami. Gdy nie dostarczamy sobie regularnie kalorii, to naturalnie organizm oszczędza energię i w ten sposób wytwarza mniej ciepła. Staraj się zjadać dobrze zbilansowane wartościowe posiłki co około 3-4 godziny.

Jeśli cierpisz na niedobory żelaza, twój mózg nie informuje prawidłowo ciała o tym, jaką ma utrzymać temperaturę. Anemia wiąże się z obniżoną liczbą czerwonych krwinek (lub za małą ilością hemoglobiny), przez co niewystarczająca ilość tlenu dociera do komórek organizmu, co może powodować uczucie zmęczenia i chłodu.

Główne objawy niedokrwistości to:

szybka męczliwość,

uczucie duszności,

trudności w koncentracji,

tachykardia,

bladość skóry.

Jak sobie pomóc? Warto zrobić badania krwi (morfologię) i sprawdzić poziom żelaza. Jeśli wyniki są nieprawidłowe, należy skonsultować się z lekarzem. Często wystarczy zmiana diety: trzeba jeść więcej ciemnego mięsa i zielonych warzyw (źródła żelaza), a w niektórych przypadkach należy przyjmować przepisane przez lekarza suplementy.

Niedoczynność tarczycy spowalnia przemianę materii do tego stopnia, że ciało wytwarza zbyt mało ciepła. Istotą choroby jest niewystarczająca produkcja hormonów tarczycy, które wpływają na wiele ważnych funkcji organizmu, w tym regulację temperatury i metabolizm.

Główne objawy niedoczynności tarczycy to:

senność,

problemy z koncentracją i pamięcią,

wzrost masy ciała,

obniżenie nastroju,

zmniejszona potliwość,

problemy z płodnością,

bladość i suchość skóry,

zaparcia.

Jak sobie pomóc? Jest ci zimno, jesteś senna, masz problemy z nadwagą i suchą skórą? Idź do lekarza pierwszego kontaktu. Po zbadaniu poziomu hormonów tarczycy, może skierować cię do endokrynologa.

Nikotyna sprawia, że naczynia krwionośne kurczą się i zwężają. Twoje komórki są słabiej ukrwione i niedotlenione, co powoduje, że marzną ci kończyny, nos, uszy. Jak sobie pomóc? Skuteczne rozwiązanie jest oczywiste. Należy zrezygnować z palenia. Kiedy organizm zacznie oczyszczać się z toksyn, zauważysz stopniową poprawę.

Dłonie i stopy często marzną: przy niskim ciśnieniu krwi, kiedy całymi dniami siedzimy (np. w pracy), jesteśmy stale zestresowani (prowadzi to do skurczu naczyń krwionośnych), gdy mamy problemy z żylakami (zaburzone krążenie w kończynach dolnych).

Problemy z krążeniem mogą świadczyć o chorobie tętnic obwodowych, której częstym objawem jest wyższa wrażliwość na zimno, co szczególnie dotyczy nóg. To powszechny problem zwłaszcza wśród osób starszych.

Jak sobie pomóc? Aby usprawnić krążenie krwi, należy pić dużo płynów, stosować techniki relaksacyjne oraz unikać długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, zalecana jest regularna aktywność fizyczna. Jeśli oprócz uczucia chłodu zdarzają ci się zasłabnięcia, masz uczucie kołatania serca, puchną ci nogi: udaj się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu. Zapewne zleci wykonanie badań podstawowych i skieruje do odpowiedniego specjalisty.

Leczenie choroby tętnic obwodowych zależy od nasilenia objawów i od przyczyny. Konieczny może być zabieg angioplastyki. Niektóre osoby powinny przyjmować leki, które rozpuszczają zakrzepy wewnątrznaczyniowe i udrażniają naczynia krwionośne.

Częste uczucie zimna może występować przy cukrzycy i mieć związek z różnymi mechanizmami. Cukrzyca jest to choroba metaboliczna, co oznacza, że wpływa na to, jak organizm wykorzystuje energię pochodzącą z jedzenia. Jeśli procesy są zaburzone, to pojawiają się niekiedy problemy z termoregulacją. Poza tym cukrzyca prowadzi do niekorzystnych zmian w układzie krążenia.

Często przypadłością towarzyszącą cukrzycy jest też neuropatia obwodowa. Polega ona na uszkodzeniu nerwów obwodowych i zburzeń czucia.

Główne objawy neuropatii obwodowej to

mrowienia,

drętwienia kończyn,

skurcze mięśni,

a także zaburzenia równowagi.

Jak sobie pomóc? Ustabilizowanie poziomu glukozy może pomóc w łagodzeniu objawów cukrzycy, w tym uczucia zimna. W zależności od nasilenia objawów lekarz może zaproponować tylko terapię niefarmakologiczną (polega na modyfikacji stylu życia), albo dodatkowo przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych. Diabetycy powinni również pamiętać o regularnej aktywności fizycznej, ponieważ m.in. wspomaga ona działanie układu krążenia i produkcję ciepła przez organizm.

Więcej: Hiperglikemia – objawy, przyczyny, pierwsza pomoc, leczenie

Przewlekła choroba nerek może prowadzić do niedokrwistości, a tym samym powodować stałe uczucie zimna. Wynika to z faktu, że uszkodzone nerki produkują mniej erytropoetyny, hormonu pobudzającego szpik kostny do produkcji czerwonych krwinek, co wywołuje niedokrwistość organizmu.

Środki farmakologiczne mogą oddziaływać za różne mechanizmy odpowiedzialne za regulowanie i odczuwanie temperatury przez organizm.

Leki, których skutkiem ubocznym może być nadmierne odczuwanie zimna, to głównie:

beta-blokery

niektóre leki na ADHD,

leki opioidowe,

niektóre leki na nadciśnienie,

leki przeciwdepresyjne i uspokajające.

Jak sobie poradzić? Skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go o odczuwanych działaniach niepożądanych. Być może zaleconym rozwiązaniem będzie zmiana stosowanego preparatu na lek, który nie będzie wywoływał takiego efektu.

Z wiekiem ubywa tkanki tłuszczowej, a naczynia krwionośne znajdujące się pod skórą są w mniejszym stopniu izolowane od otoczenia, poza tym krążenie krwi jest słabsze, dlatego osoby w podeszłym wieku częściej odczuwają zimno. Zwykle muszą ubierać się cieplej niezależnie od pory roku.

Na ośrodek termoregulacji w mózgu wpływają również związane ze starzeniem się zmiany w układzie neurologicznym - w rezultacie może to zakłócać przystosowanie się organizmu do temperatur otoczenia. Osoby starsze powinny więc cieplej się ubierać, a także odpowiednio odżywiać i pić regularnie płyny. Jeżeli z jakichś względów jest z tym kłopot, to wskazana jest wizyta u lekarza.

