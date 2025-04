Medycyna idzie z pomocą

Ciągłe zmaganie z alergią, jej nieprzyjemnymi objawami w najmniej odpowiednich momentach może być frustrujące, nawet dla najbardziej wytrwałych alergików. Medycyna dysponuje jednak lekami zarówno objawowymi (czyli takimi, które leczą tylko końcowy efekt a nie pierwotne schorzenie) oraz przyczynowymi (które uczą organizm na nowo odpowiedniej reakcji). Ich schematy dopasowują do konkretnych przypadków lekarze specjaliści - alergolodzy.

Wiele rodzajów alergenów zostało scharakteryzowanych na poziomie mikroskopijnym i cząsteczkowym. Wiedza ta razem z rosnącą znajomością humoralnej i komórkowej odpowiedzi ustroju, które objawiają się alergią prowadzi do udoskonalenia podejścia diagnostycznego i leczniczego.

Odpowiednia wiedza ma ogromne znaczenie

Obecnie w przypadku niektórych typów alergii, postępowanie sprowadza się do edukowania pacjenta w celu unikania substancji alergizujących i odpowiedniej reakcji, gdy do kontaktu dojdzie.

Chodzi tu o zastosowanie leczenia przed narażeniem, czyli tzw. profilaktyki, lub po narażeniu - od użycia kropli do nosa po adrenalinę, a nawet wezwanie karetki pogotowia. Każdy świadomy pacjent powinien wiedzieć jak się zachować w przypadku kontaktu z uczulającym go alergenem. Liczne strategie ostatecznej terapii są obecnie badane: włącznie z immunoterapią doustną, zastrzykami anty- IgE, cytokinami.

Przykre działania histaminy

Leki antyhistaminowe redukują objawy wywoływane poprzez najsilniej działający mediator, czyli histaminę. Zmniejsza ona katar, kichanie czy świąd. Ich działanie jest bardziej skuteczne gdy zastosowane są przed ekspozycją na alergen. Mają one również działania niepożądane. Należą do nich zawroty głowy i suchość w ustach.

Drożny nos

Krople do nosa na bazie pseudoefedryny skutecznie zwalczają uczucie zapchanego nosa, jednak tylko chwilowo i nie można ich stosować przez dłuższy czas niż kilka dni, jako że wówczas ich brak nasila tylko objawy. Są one dostępne bez recepty, mogą jednak podnosić ciśnienie tętnicze krwi, przez co wymagają konsultacji lekarskiej szczególnie u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Zmniejszanie stanu zapalnego

Leki na bazie glikokortykosteroidów powodują zmniejszenie reakcji zapalnej. Mogą być stosowane w postaci ogólnej lub miejscowej. Powodują zmniejszenie obrzęku oraz reaktywności błon śluzowych. Przepisywane są przez lekarzy w jak najmniejszych dawkach i stosowane przez jak najkrótszy czas w związku z powodowaniem przez nie licznych działań ubocznych.

Mało alergenu - lekcja tolerancji

Immunoterapia jest rodzajem leczenia polegającym na podawaniu osobie uczulonej alergenu w w niewielkich ilościach. Podając je w regularnych odstępach czasu, organizm może się nauczyć reagować na alergeny we właściwy sposób bez reakcji nadwrażliwości. Terapia ta stosowana jest wtedy, gdy alergen jest zidentyfikowany i nie ma możliwości unikania go. Leczenie trwa od kilku miesięcy do kilku lat i kolejne serie mogą być potrzebne nawet przez całe życie.

