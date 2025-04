Niektóre produkty do jedzenia, takie jak mleko i mięso indyka, zawierają aminokwas tryptofan, który wykazuje właściwości wywołujące sen. Niestety, wśród pokarmów, które widnieją w jadłospisie większości z nas, są i takie, które mogą znacząco utrudniać zasypianie i wpływać na jakość snu.

Związek snu z jedzeniem

Jak zaznaczają eksperci, zarówno chodzenie spać głodnym, jak i przejedzonym nie jest dobre dla naszego organizmu, a na to, czy łatwo nam się zasypia i czy przesypiamy całą noc, budząc się rano wypoczęci, wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest to, co jemy i pijemy przed pójściem do łóżka – kolacja ma niebagatelny wpływ na nasz sen i na to, czy następnego dnia będziemy wyspani, czy ledwo wygramolimy się z sypialni.

Znacie to uczucie, gdy po 8 godzinach snu czujecie się wyczerpani i cały dzień marzycie o tym, by wreszcie wrócić do domu i się położyć? Chociaż po niektórych produktach żywieniowych pozornie zaśniemy normalnie, sen będzie zakłócony, przez co rano obudzimy się zmęczeni, będziemy mieć problemy z koncentracją i sennością w ciągu dnia.

Czego więc powinniśmy unikać przed snem? Jakie jedzenie nie jest polecane na wieczór? Wyjaśniamy w galerii.

