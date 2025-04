Jakie jedzenie wywołuje migrenę? (galeria)

Niektóre produkty mogą po 20-25 minutach od zjedzenia wywoływać napady bólu głowy. Jeśli cierpisz na migreny, załóż dzienniczek, w którym będziesz zapisywać to, co jesz i kiedy zaczyna boleć Cię głowa - dzięki temu ocenisz, co nasila Twój ból. W tej galerii znajdziesz produkty, które wyzwalają migrenę u większości osób cierpiących na tę chorobę. Dowiesz się też dlaczego się tak dzieje.

Reklama