Mamy oczekujące na narodziny dziecka wiedzą, jak ważny jest spokojny sen w ciąży. Wystarczający odpoczynek w ciągu nocy jest szczególnym wyzwaniem w okresie poprzedzającym poród. W drugim i trzecim trymestrze ciąży organizmy młodych mam potrzebują znacznie więcej snu niż w pierwszym. W tym czasie wiele kobiet zastanawia się, jaka pozycja podczas snu będzie jednocześnie wygodna i bezpieczna dla rozwijającego się płodu.

Spanie na brzuchu

Spanie na brzuchu to ulubiona pozycja wielu kobiet. Nie ma konieczności aby rezygnować z niej już na początku ciąży. We wczesnym okresie ciąży jest ona zarówno wygodna, jak i bezpieczna dla rozwijającego się maluszka. W późniejszym okresie – ze względu na zwiększające się rozmiary brzucha – ułożenie się w ten sposób stanie się zwyczajnie niemożliwe (i zdecydowanie niewygodne). Spokojnie, nastąpi to na tyle wcześnie, że nie trzeba się obawiać o zdrowie dzidziusia.

Spanie na plecach

W pierwszym trymestrze ciąży spanie na plecach jest w pełni bezpieczne (zwłaszcza jeśli jesteś zdrowa, a Twoja ciąża rozwija się prawidłowo), jednakże po 20 tygodniu ciąży ginekolodzy zdecydowanie odradzają tę pozycję. Niewskazane jest nawet drzemanie, czy odpoczywanie na plecach. Dlaczego? Szybko powiększająca się macica zaczyna wywierać znaczny ucisk na kręgosłup, jelita i naczynia krwionośne, które łączą serce z dolną połową ciała.

Śpiąc w ten sposób mogłabyś doświadczyć nie tylko bólu pleców, niskiego ciśnienia i dysfunkcji przewodu pokarmowego, ale także ograniczyłabyś dopływ krwi do rozwijającego się płodu.

Spanie na (lewym) boku

Lekarze zalecają wszystkim kobietom brzemiennym układanie się na lewym boku. W tej pozycji, nawet w zaawansowanej ciąży rozwijające się potomstwo jest dobrze zaopatrywane w tlen i wszystkie składniki odżywcze. Zyskują też przyszłe mamy, którym łatwiej się oddycha. To nie koniec plusów. Poprawia się również krążenie krwi i praca nerek, dzięki czemu organizm kobiety łatwiej pozbywa się zanieczyszczeń i nadmiaru płynów (oznacza to zdecydowanie mniejsze obrzęki).

Aby odciążyć kręgosłup, można dodatkowo między kolana włożyć małą poduszkę. Na rynku dostępne są także specjalne poduszki ciążowe.

