Każdy co pewien czas ma kłopoty ze snem. Albo trudno zasnąć, albo sen jest zbyt płytki i przerywa się kilka razy w ciągu nocy. Co trzeci Polak ma kłopoty ze snem. Kobiety o wiele częściej niż mężczyźni.

Przyczyny bezsenności mogą być różne. Kłopoty rodzinne, silne emocje, stres, dolegliwości bólowe. Bezsenność mogą powodować również niektóre leki szczególnie w połączeniu z nikotyną, kofeiną, środkami antykoncepcyjnymi, lekami moczopędnymi.

Bezsenność jest objawem, podobnie jak ból. Sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego. Gdy trwa dłużej niż 3 tygodnie, określa się ją mianem przewlekłej i klasyfikuje jako chorobę.

U osób z bezsennością następuje zwiększone wydzielanie hormonów stresu. Zwiększone jest także tempo metabolizmu, mierzone zużyciem tlenu, podwyższona ciepłota ciała. Bezsenność zwiększa ryzyko zakażenia ze względu na osłabienie układu odpornościowego.

Jeżeli więc macie częste problemy z zaśnięciem musicie koniecznie coś z tym zrobić. I nie chodzi tu o łykanie pigułek na sen, gdyż one nie likwidują problemu. Są one jedynie środkiem pomocniczym. Bezsenność można wyleczyć, więc osoby, które mają problemy z zasypianiem, bądź często budzą się w nocy, powinny zgłosić się do lekarza.

A my podpowiadamy, jak szybko zasnąć:

staraj się kłaść i wstawać codziennie o tej samej porze

nie objadaj się przed snem

nie pij przed snem kawy, mocnej herbaty i coli

staraj się zasypiać w ciszy i przy zgaszonym świetle

zadbaj aby w sypialni była odpowiednia temperatura (nie może być za zimno, bo zmarzniesz, ale musi być dość świeżego powietrza)

Jeżeli te wszystkie porady nie pomogą i sen nadal nie przychodzi, lepiej wstań z łóżka i zajmij się np. czytaniem, czy innym ulubionym zajęciem. W przeciwnym razie łóżko będzie ci się kojarzyło nie ze spaniem, ale z bezsennością.

SAM