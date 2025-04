Jesienne bóle stawów

Nie musisz być zdiagnozowanym reumatykiem aby o nadejściu jesieni wiedzieć w każdym punkcie ciała. To najbardziej nieprzyjazna ciału pora roku…

Reklama

depositphotos.com

Jesienią nasila się bardzo wiele chorób od astmy przez chorobę wrzodową a na reumatyzmie skończywszy. Ból stawów dotyczą osób w każdym wieku i w bardzo różnym stanie zdrowia – nie tylko seniorów dotkniętych reumatyzmem, ale także sportowców po kontuzjach. Zresztą, rodzina chorób reumatycznych jest tak wielka, że nie każdy z nas nawet ma być szansę być prawidłowo zdiagnozowanym a w listopadzie i tak boli…

Meteorologiczny staw

Jest wielu ludzi, którzy każdy deszcz są w stanie przewidzieć ze skutecznością lepszą niż większość serwisów pogodowych. Czasem jest to świdrujący ból w łokciu, czasem sztywność w kolanie, innym razem wykręcanie stawów w palcach i nadgarstkach. Choroby o podłożu reumatycznym manifestują się różnie u różnych ludzi i każdy z nas może zmiany meterologicznie odczuwać inaczej.

Dlaczego zwiastuny nadejścia deszczu są tak bolesne nikt do końca nie wie. Naukowcy raczej nie widzą bezpośredniego związku między zmianą pogody a zaostrzeniem objawów choroby reumatycznej, ale pacjenci olbrzymiej większości relacjonują znaczne pogorszenie stanu zdrowia jesienią. Jedna z teorii mówi o gwałtownych spadkach ciśnienia atmosferycznego przed deszczem I burzami, które mogą powodować, że tkanka wokół chorego stawu puchnie i powoduje ból.

Wygrzej ból

I cokolwiek by mówili naukowcy, każdy kto raz chociaż miał bóle reumatyczne potrafi dość jasno łączyć je z przewlekłym zimnem i na odwrót – ciepło przynosi zwykle znaczą ulgę i zmniejszenie dolegliwości. Nie dopuszczanie do zaziębienie stawów przez odpowiednie ciepłe ubranie to podstawa, zaś w przypadku bólu pomóc zawsze mogą ciepłe okłady – z borowiny, glinek, termoforu, poduszki elektrycznej czy specjalnych poduszek wypełnionych pestkami. Część z nich możemy wykonywac samodzielnie w domu, inne, takie jak glinkowe, parafinowe czy borowinowe wymagają wizyty w centrum fizykoterapii.

Poza tym, aby uchronić się przed dolegliwościami jesieni pamiętaj aby:

Reklama