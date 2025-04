Kalendarz pylenia:

- OLCHA - od lutego do połowy kwietnia

- WIERZBA - od marca do połowy maja

- TOPOLA - od połowy marca do połowy maja

- BRZOZA - od kwietnia do połowy maja

- DĄB - od połowy maja do końca lipca

- SZCZAW - od połowy maja do połowy lipca

- TRAWY - od połowy maja – nawet do września

- POKRZYWA - od połowy maja do połowy września

- BABKA - od połowy maja do połowy września

- ŻYTO - od maja i pierwsze 10 dni czerwca

- KOMOSA - od połowy czerwca do końca września

- BYLICA - od lipca do września

- CZARNY BEZ - od połowy maja do końca czerwca

Reklama

Najczęstsze objawy, jakie wywołuje alergia:

GŁOWA - problemy z koncentracją i uczucie ogólnego rozbicia, bóle głowy.

OCZY - zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, świąd.

NOS - ataki kichania, świąd, pieczenie błon śluzowych, zatkany nos lub/i intensywna wydzielina.

GARDŁO - podrażnione, ból i obrzęk błon śluzowych, suchy męczący kaszel, którego napady nasilają się w nocy i nad ranem, duszności, świszczący oddech, przy czym brak innych objawów typowych dla przeziębienia, np. gorączki.

SKÓRA - zaczerwienienie, swędzenie, pęcherzyki, zmiany przypominające poparzenie słoneczne, nasilone w zagięciach łokci, pod kolanami i na twarzy.

Reklama

UKŁAD POKARMOWY - podczas pylenia roślin może wzrastać wrażliwość na niektóre pokarmy, np. na jabłka, kiwi, marchew, seler, pomidory, produkty mączne. Objawy (bóle brzucha, biegunka, zaparcia) ustępują po zmianie diety.