Tyjesz przez alergię?

Problem nadwagi i otyłości z każdym rokiem staje się coraz poważniejszy i dotyczy już blisko 65% mężczyzn i 50% kobiet w Polsce. Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w Europie. Kiedy pomimo starań zmierzających do utraty zbędnych kilogramów nie chudniemy, warto poszukać innych niż nadmierne spożycie kalorii i niedostateczny poziom aktywności fizycznej, przyczyn zbyt wysokiej masy ciała.

Przyczyną braku sukcesów w odchudzaniu może być przewlekły stan zapalny w organizmie, będący wynikiem opóźnionej alergii pokarmowej (IgG-zależnej, typu III). Jego skutkiem jest powstanie oporności organizmu na działanie insuliny, co prowadzi do nieprawidłowości w metabolizmie cukrów. Są one przekształcane w tłuszcz, który następnie odkłada się w organizmie. Dodatkowo znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II oraz chorób serca.

Czynniki zapalne towarzyszące alergii IgG-zależnej powodują również leptynooporność, zaburzając dodatkowo odczuwanie głodu i sytości. Wynikiem tego zjawiska jest spożycie nadmiernej ilości kalorii, gdyż organizm jest nieprawidłowo informowany o zaspokojeniu głodu lub impuls o osiągnięciu sytości dociera z opóźnieniem.

Jak sprawdzić, czy tyjemy z powodu alergii?

Osoba, która podejrzewa u siebie alergię pokarmową typu III, może wykonać specjalistyczne testy (ze standardowej próbki krwi), dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie, jakie alergeny wywołują u niej reakcję. Alergię IgG-zależną diagnozuje się np. za pomocą testu ImuPro. W ramach badania określana jest ilość przeciwciał IgG przeciwko konkretnym alergenom w żywości, a pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia, które ułatwiają wdrożenie nowej diety bez ryzyka wywołania niedoborów. Leczenie odbywa się w trzech fazach: eliminacji, prowokacji i stabilizacji z włączeniem rotacji produktów. Testy można przeprowadzać także u dzieci w wieku powyżej 12. miesiąca życia.

Identyfikacja alergenów pokarmowych i wykluczenie ich z diety na wskazany przez specjalistę czas przyczyni się do spadku masy ciała i wyciszenia stanu zapalnego w organizmie. Dieta sprofilowana pod kątem potrzeb konkretnej osoby na podstawie nowoczesnej diagnostyki ma długofalowe działanie lecznicze i często przyczynia się do poprawy jakości życia pacjenta także w innych aspektach.

Często pacjenci korzystający z terapii zauważają ustąpienie innych przewlekłych dolegliwości, np. migrenowych bólów głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych (wzdęcia, biegunki, zaparcia, zespół jelita drażliwego, mdłości, uczucie pełności, odbijanie), tzw. zespołu chronicznego zmęczenia, bólu kości i stawów czy zmian skórnych.

