Alergia jest nieprawidłową reakcją układu odpornościowego na związki lub substancje (alergeny), które powinien ignorować. U zdrowej osoby związki, które organizm alergika uznaje za alergeny, są całkowicie ignorowane. Natomiast u osób obciążonych alergią układ immunologiczny uznaje pyłki traw, drzew i chwastów, jad owadów i inne alergeny, jako groźne dla życia substancje. Tak powstaje uczulenie na dany związek. Ostatecznie reakcja alergiczna układu odpornościowego okazuje się bardziej szkodliwa dla naszego organizmu niż sam alergen.

Czym jest alergia?

Alergia jest najbardziej dokuczliwym problemem dermatologicznym. Jednak jej wpływ na nasz organizm nie ogranicza się tylko do skóry. Gdy cierpimy na alergię, doskwierają nam dolegliwości z układu oddechowego, pokarmowego, a nawet nerwowego. Alergia skórna nie musi ograniczać się do objawów ze strony skóry. Sama choroba jest chorobą całego organizmu, ponieważ aktywacji ulega cały układ odpornościowy. Zmiany alergiczne na skórze mogą być spowodowane związkami działającymi od wewnątrz (np. alergeny pokarmowe) oraz działającymi z zewnątrz (kosmetyki, biżuteria).

Co powinieneś wiedzieć o alergii skórnej?

Nie można leczyć alergii w ciemno. Zawsze trzeba znaleźć uczulający alergen. W identyfikacji alergenów stosuje się tzw. testy skórne. Testy skórne, pomimo, że aplikowane zewnętrznie wykrywają alergię na wszystkie rodzaje alergii. Badaniu podlegają wszystkie typy alergenów: wziewne, skórne i pokarmowe. Wśród testów skórnych wyróżniamy testy punktowe, śródskórne i płatkowe. Wysoka skuteczność testów sprawiła, że stanowią one obecnie złoty standard w diagnostyce alergii.

Testy skórne w diagnostyce alergii

Alergia to nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na alergen, czyli uczulającą substancję. Objawy alergii są nie tylko uciążliwe, ale mogą prowadzić do stanów zagrożenia życia. Podstawowymi lekami stosowanymi w chorobach alergicznych są leki przeciwhistaminowe. Leki te blokują receptory dla histaminy, a zatem hamują jej działanie, zmniejszając świąd skóry, obrzęk, zaczerwienienie i katar. W stanach ostrych życie ratuje adrenalina.

Jak skutecznie leczyć alergię?

Odczulanie (medycznie immunoterapia swoista) jest jedynym przyczynowym leczeniem alergii. Jest to jedyna szansa na wyleczenie alergii i zakończenie problemów z uczuleniem. Odczulanie polega na wielokrotnym podawaniu coraz to większych dawek alergenu (substancji powodującej uczulenia), na który uczulona jest dana osoba. W ten sposób układ immunologiczny „przyzwyczajany” jest do alergenu i przestaje na niego reagować. W konsekwencji powinno to prowadzić do złagodzenia objawów alergii.

Odczulanie - immunoterapia swoista

Jeżeli nie możemy lub nie chcemy zdecydować się na odczulanie, które trwa długo i jest uciążliwe, możemy zastosować leczenie objawowe. Najlepsze efekty przynosi unikanie (eliminacja) uczulającego antygenu. Lista produktów, które mogą wyzwolić reakcję alergiczną jest bardzo długa, wciąż rośnie i zawiera bardzo różnorodne substancje. Wiele z nich jest substancjami nowymi, powstałymi w wyniku przetworzenia. Niektóre są jednak elementem naszego ekosystemu i trudno odizolować się od ich wpływu.

Czego powinni unikać alergicy?

