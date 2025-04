Jak rozpoznać alergię skórną?

Skóra to bardzo ważny narząd - chroni nas przed szkodliwymi czynnikami, które nie powinny wniknąć do wnętrza naszego organizmu, oczyszcza organizm z toksyn poprzez pocenie, chroni nas przed zmianami temperatury. Ale czasami nie lubi tego czym ją przyozdabiamy lub kosmetyków których używamy.

Skóra narażona jest na najwięcej szkodliwych, zewnętrznych czynników – słońce (promieniowanie UV), temperaturę, bakterie, wirusy czy substancje chemiczne. Zazwyczaj spełnia swoją funkcję prawidłowo, ale czasami nie dość że nie działa sprawnie, to jest źródłem naszych problemów.

Najczęstszym problemem naszej skóry są zmiany alergiczne. Mogą być one spowodowane alergenami (czynnikami wywołującymi alergię), które dzielimy na działające od wewnątrz (np. alergeny pokarmowe) oraz na działające z zewnątrz (kosmetyki, biżuteria).

Kontaktowe zapalenie skóry

Kontaktowe zapalenie skóry jest postacią wyprysku skórnego, występującego po bezpośrednim kontakcie z alergenem, na który wcześniej zdążyliśmy się już uczulić. Początkowo na skórze pojawia się grudka wysiękowa (czerwona krostka) oraz pęcherzyk. Ogniska wyprysku kontaktowego nie są wyraźnie odgraniczone od zdrowej skóry. Często towarzyszy im świąd. Zmiany ustępują bez pozostawienia śladu. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi kontaktowe zapalenie skóry są metale – chrom (występujący w zapałkach, farbach, barwnikach i betonie), nikiel, kobalt (wchodzący w skład biżuterii, guzików i innych ozdób), a także kosmetyki i formaldehyd.

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłym zapaleniem skóry, któremu towarzyszy uporczywy świąd, suchość i łuszczenie się skóry. Choroba ta często współwystępuje z astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa, które należą do kręgu chorób atopowych. Zapadalność na AZS jest większa w krajach uprzemysłowionych. Atopowe zapalenie skóry częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Wśród przyczyn AZS wymienia się czynniki genetyczne - dzieci rodziców z atopią mają 2 razy większe ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry.

Na przebieg tej choroby sami mamy niewielki wpływ. Eliminowanie sytuacji nasilających zmiany skórne może zmniejszyć dolegliwości. Przede wszystkim należy unikać nagłych zmian temperatury, częstego mycia i używania preparatów wysuszających skórę.

Pokrzywka

Pokrzywka to jedna z postaci alergii skórnej. Objawia się powstaniem obrzęku skóry z zaczerwienieniem i świądem. Bąbel pokrzywkowy wygląda identycznie jak ten, który powstaje na skórze po kontakcie z liśćmi pokrzywy.

Przez całe nasze życie aż 25% populacji zauważy na swojej skórze pokrzywkę. Dużo większą szansę na wystąpienie pokrzywki mają osoby ze skłonnościami alergicznymi. Wyróżnia się dwa rodzaje pokrzywki – ostrą (występującą do 6 tygodni) i przewlekłą.

Odmienną postacią pokrzywki jest tak zwana pokrzywka fizyczna. Czynnikiem wywołującym powstanie bąbla pokrzywkowego jest np. ucisk przez ubranie, ciepło, światło fizyczne czy nawet wysiłek fizyczny.

Wszystkie rodzaje alergii wymagają szczególnego dbania o skórę. Przede wszystkim niezbędne jest unikanie substancji (alergenów), na które reagujemy w sposób nieprawidłowy.

