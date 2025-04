Alergia skórna

Kontaktowe zapalenie skóry to postać zapalenia skóry, które powstaje w wyniku bezpośredniego kontaktu skóry z substancją (alergenem), na który dana osoba jest uczulona. Najczęstsze przyczyny wyprysku kontaktowego to metale (nikiel, chrom, kobalt), formaldehyd, substancje zapachowe, konserwanty, alkohole i środki odkażające oraz benzyna i olej napędowy. Jak uchronić się przed kontaktowym zapaleniem skóry? Które substancje i przedmioty codziennego użytku mogą wywołać kontaktowe zapalenie skóry?

Kontaktowe zapalenie skóry

Pokrzywka

Pokrzywka to jedna z postaci alergii skórnej. Objawia się powstaniem obrzęku skóry z zaczerwienieniem i świądem. Babel pokrzywkowy wygląda identycznie jak ten, który powstaje na skórze po kontakcie z liśćmi pokrzywy. Wyróżnia się dwa rodzaje pokrzywki – ostrą (występującą do 6 tygodni) i przewlekłą. Pokrzywka ostra może być wywołana alergenem, uciskiem, ciepłem, światłem, wysiłkiem, a nawet stresem. Pokrzywka przewlekła stanowi tajemnicę dla medycyny, ponieważ najczęściej ma pochodzenie idiomatyczne – czyli nieznane.

Pokrzywka - czy jest się czego bać?

Alergiczne zapalenie spojówek

Alergiczne zapalenie spojówek występuje nawet u 22% populacji. Tak jak skóra, błona śluzowa nosa i oskrzeli reaguje na alergen, na który jesteśmy uczuleni, tak samo oczy mogą nie tolerować niektórych substancji. Przyczyna alergicznego zapalenia spojówek jest taka sama jak innych chorób atopowych i dlatego tak często ze sobą współistnieją. Najbardziej dokuczliwym objawem alergicznego zapalenia spojówek jest świąd. Oczy łzawią, są zaczerwienione i obrzęknięte.

Alergiczne zapalenie spojówek – jak sobie z nim radzić?

Alergeny wziewne

Alergeny wziewne są dla nas najbardziej bezlitosne. Można unikać kontaktu skóry z alergenem, można zmienić dietę, ale nie można nie oddychać. Mamy bardzo ograniczony wpływ na skład wdychanego przez nas powietrza, a nie można cały rok siedzieć w domu. Najbardziej popularne jest uczulenie na pyłki roślin. Dużo już wiemy o mechanizmie powstania uczulenia na pyłki, dlatego posiadamy coraz lepsze narzędzia do walki z nim.

Jak dochodzi do powstania alergii na pyłki?

Katar sienny

Katar sienny to inaczej alergiczny nieżyt nosa. Alergiczny nieżyt nosa to zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane alergią. Podstawowe objawy kataru siennego to trudności w oddychaniu, wodnista wydzielina cieknąca z nosa, ciągłe kichanie i objawy ogólne, takie jak senność i zmęczenie. Wydaje się, że katar to nic strasznego. Ale jeżeli trwa cały rok i uniemożliwia nam cieszenie się pierwszym wiosennym ciepłem i wakacjami na łonie natury? Z katarem siennym można i trzeba walczyć, aby choroba nie dyktowała nam tego jak ma wyglądać nasze życie i gdzie mamy spędzać wolny czas.

Katar sienny, czyli gdy cieknie z nosa…

Alergia na leki

Każda substancja lecznicza przez nas przyjmowana może wywoływać działania niepożądane, czyli niekorzystne i niezamierzone działanie danego leku. Jednym z takich objawów ubocznych działania leków jest pojawienie się alergii. Istnieją grupy leków, które dużo częściej wywołują reakcje alergiczne. Sam lek nie wystarczy jednak, aby pojawiła się alergia. Reakcje alergiczne na leki stanowią 10-25% z wszystkich reakcji ubocznych. Aby alergia na leki pojawiła się u nas, musimy mieć genetyczną skłonność do alergii.

Jak może objawiać się alergia na leki?

Alergia na jad owadów

Alergią na jad owadów nazywamy pojawienie się objawów większych niż zwyczajna reakcja miejscowa po użądleniu. Po użądleniu przez owada w warunkach fizjologicznych na skórze pojawia się zaczerwienienie, czasami niewielki obrzęk. Jest to fizjologiczny miejscowy odczyn. Niektórzy reagują jednak nieprawidłową i nadmierną odpowiedzią organizmu na jad owada. Mogą pojawić się nawet bardzo duże reakcje uczuleniowe na użądlenie (np. obrzęk całej kończyny górnej po ugryzieniu w dłoń) czy reakcje ogólnoustrojowe (np. duszność czy wstrząs anafilaktyczny).

Alergia na jad owadów – czy bać się pszczół?