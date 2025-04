Według statystyk aż do 40% ludzi na całym świecie może cierpieć na choroby alergiczne. W Polsce statystyki są podobne – różne postacie alergii dotykają około 40% Polaków. Najwięcej osób cierpi się na alergiczny nieżyt nosa (30-40% ), następne w kolejności jest atopowe zapalenie skóry (10-30%) oraz astma oskrzelowa (10-30%).

Reklama

Czym jest alergia, czym jest atopia?

Alergia to nadmierna, nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego organizmu na substancje zwane alergenami, które u osób zdrowych nie wywołują żadnych objawów. Alergeny (antygeny) to substancje białkowe wywołujące uczulenie. Najbardziej powszechne alergeny to:

substancje lotne – pyłki roślinne (drzewa, trawy, zboża), roztocza kurzu, zarodniki grzybów pleśniowych, sierść zwierząt,

– pyłki roślinne (drzewa, trawy, zboża), roztocza kurzu, zarodniki grzybów pleśniowych, sierść zwierząt, drobnoustroje – bakterie, grzyby, wirusy,

– bakterie, grzyby, wirusy, pokarmy – białka mleka, białko jaja, ryby, soja, pszenica, orzeszki ziemne, orzechy, owoce morza,

– białka mleka, białko jaja, ryby, soja, pszenica, orzeszki ziemne, orzechy, owoce morza, związki i substancje chemiczne – antybiotyki i inne leki, barwniki, guma, konserwanty, metale (nikiel), środki chemiczne czystościowe, kosmetyki, lateks,

– antybiotyki i inne leki, barwniki, guma, konserwanty, metale (nikiel), środki chemiczne czystościowe, kosmetyki, lateks, jady owadów – szerszenia, osy, pszczoły.

Atopia to genetycznie uwarunkowana (wrodzona) skłonność do występowania chorób alergicznych. Jest ona związana z zaburzeniem sprawnej eliminacji alergenów i nadmierną produkcją przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na kontakt z alergenem.

Warto wiedzieć: Jak działa odczulanie?

Jakie czynniki wpływają na rozwój alergii?

Na rozwój alergii wpływa wiele czynników. Można je podzielić na: czynniki genetyczne oraz na czynniki środowiskowe.

Na alergię częściej zapadają osoby obciążone w rodzinie atopią (20-80%) niż w populacji ogólnej nie obciążonej genetycznie (15-25%).

Do czynników środowiskowych wywołujących alergię zaliczamy:

zanieczyszczenie środowiska (gazy spalinowe, pyły przemysłowe, pestycydy, aerozole kosmetyczne),

środki chemiczne : piorące, czyszczące, konserwujące, kosmetyki, zapachy farb i lakierów, pasty do podłóg, wyziewy kuchenne,

: piorące, czyszczące, konserwujące, kosmetyki, zapachy farb i lakierów, pasty do podłóg, wyziewy kuchenne, dym tytoniowy,

wpływ warunków meteorologicznych (temperatura, wilgotność, siła i kierunek wiatru, promieniowanie, ciśnienie barometryczne),

zwiększona ekspozycja na alergeny (pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów pleśniowych, pierze, wełna, sierść zwierząt).

Czynniki te podrażniają drogi oddechowe i tym samym uszkadzają funkcje obronne błon śluzowych.

Dowiedz się także: Skąd się bierze alergia zawodowa?

W jaki sposób dochodzi do alergii?

Jak można rozpoznać alergię?

Najczęstszymi objawami alergii są:

nieżyt nosa – ataki kichania, świąd, zatkany nos, wodnisty katar,

– ataki kichania, świąd, zatkany nos, wodnisty katar, zapalenie spojówek – łzawienie, świąd, zaczerwienie, przekrwienie,

– łzawienie, świąd, zaczerwienie, przekrwienie, atopowe zapalenie skóry – przewlekłe, nawracające zapalenie skóry (nieprawidłowa budowa skóry), okolica zgięć łokciowych, podkolanowych, twarz, czasem cała skóra, świąd, zaczerwienienie, suchość, nadżerki, strupki, łuszczenie,

– przewlekłe, nawracające zapalenie skóry (nieprawidłowa budowa skóry), okolica zgięć łokciowych, podkolanowych, twarz, czasem cała skóra, świąd, zaczerwienienie, suchość, nadżerki, strupki, łuszczenie, alergia skórna kontaktowa – zaczerwienie, suchość, łuszczenie, świąd,

– zaczerwienie, suchość, łuszczenie, świąd, astma oskrzelowa – przewlekły stan zapalny dróg oddechowych (kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu),

przewlekły stan zapalny dróg oddechowych (kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu), alergia pokarmowa – bóle brzucha, biegunki, zaparcia, wymioty,

bóle brzucha, biegunki, zaparcia, wymioty, alergiczne zapalenie śluzówek jamy ustnej – obrzęk, zaczerwienienie, świąd,

– obrzęk, zaczerwienienie, świąd, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, rozdrażnienie, problemy ze snem.

Reklama

Polecamy: Co uczula przez dotyk?

Autor: dr n. med Alicja Karney

Źródło: artykuł powstał na podstawie prezentacji „Twój dom bez alergii. Zdrowo, świadomie, bezpiecznie”. Materiał przesłany przez SafeHouse, DomBezAlergii.com/ mk