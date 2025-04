Na pewno zdarzyło ci się słyszeć o kąpielisku zamkniętym z powodu kwitnięcia sinic. Czym są owiane złą sławą sinice i czy rzeczywiście kąpiel w wodzie z nimi może być groźna dla zdrowia?

Tak naprawdę to cyjanobakterie, kwitną latem i wczesną jesienią. Mogą żyć w praktycznie każdych warunkach, jednak najczęściej spotykamy je w wodzie, głównie w okresie wakacyjnym w morzach. Wpływ mają na to różne czynniki, np.: wysoka temperatura, słona woda i napływ zanieczyszczeń z rzek.

Sprawiają, że woda ma zielonkawoniebieski kolor i dość specyficzny zapach, a wyglądem przypomina zupę. Sanepid zakazuje kąpieli w wodach, w których jest duże stężenie sinic, ponieważ organizmy te produkują groźne dla ludzi toksyny.

Niestety, ludzie często mylą sinice z glonami i nic sobie nie robią z zakazów kąpieli. Niestety, taka kąpiel może być wówczas naprawdę niebezpieczna!

Sprawdź, gdzie zaatakowały sinice i gdzie nad polskim morzem jest niebezpiecznie!

Bakterie te mogą być naprawdę groźne, szczególnie dla dzieci i osób osłabionych. To dlatego, że wytwarzane przez nie toksyny mogą działać działają drażniąco na skórę i błony śluzowe lub prowadzić do uszkodzenia nerek, serca, a także wątroby. Neurotoksyny zaburzają pracę układu nerwowego i mięśni, a w skrajnych przypadkach mogą wręcz prowadzić do skurczu mięśni i śmierci wskutek uduszenia.

Zatrucie sinicami możemy rozpoznać po takich symptomach jak:

nudności i wymioty,

rumień na skórze,

gorączka,

podrażnienie skóry,

zawroty głowy,

biegunka,

kaszel,

bóle mięśni i stawów,

podrażnienie oczu.

Objawy są jednak zależne od gatunku sinic, na które jesteśmy narażeni, a także na to, jak długi mieliśmy z nimi kontakt.

fot. Ula Bugaieva

Możemy spotkać się z różnymi toksynami sinic:

hepatotoksyny (uszkadzają wątrobę),

(uszkadzają wątrobę), dermatotoksyny (działają szkodliwe na skórę),

(działają szkodliwe na skórę), neurotoksyny (uszkadzają układ nerwowy).

W przypadku zatrucia sinicami stosuje się tylko leczenie objawowe.

Dlatego dla własnego dobra lepiej nie patrzeć przez palce na zakaz kąpieli w zbiornikach wodnych. A jeśli już taka kąpiel będzie miała miejsce mimo zakazu, zaraz po wyjściu z wody trzeba wziąć prysznic, umyć dokładnie włosy i porządnie wyprać kostium kąpielowy.

Warto też wiedzieć, że niebezpieczna jest nie tylko woda, ale też powietrze unoszące się w pobliżu miejsca, gdzie zakwitły sinice.

To proste: należy unikać podejrzanych, brudnych wód. Tym samym najlepiej nie wchodzić do wody, która:

jest mętna,

ma zmieniony kolor (jest zielonkawa, szara),

ma na sobie kożuch lub pianę,

jest na tyle brudna, że nie widzimy w niej własnych stóp po wejściu do wody.

Takiej wody nie wolno tez używać do pojenia zwierząt ani podlewania roślin!

