Spis treści:

Reklama

Mykoplazma to jedna z najmniejszych bakterii, wywołuje infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli. Najpowszechniejsze wśród ludzi są zakażenia bakteriami Mycoplasma pneumonae. Mykoplazmy mogą też zaatakować układ moczowy i płciowy (tzw. mykoplazma genitalna).

Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową, a okres inkubacji wynosi od 14 do 21 dni. Co kilka lat pojawiają się epidemie mykoplazmy. Dochodzi do nich głównie w dużych skupiskach ludzi, zwłaszcza w szkołach, ponieważ to dzieci i młodzi dorośli są najbardziej narażeni na zachorowanie.

Przeczytaj też: Mykoplazma u dzieci

Charakterystycznym objawem zakażenia mykoplazmą jest długotrwały kaszel, który może ciągnąć się przez wiele tygodni. Jednak to nie kaszel pojawia się na samym początku infekcji. Objawy zwiastujące chorobę to ból gardła, niewielki katar i osłabienie organizmu. Po około 2 dniach dołącza do nich suchy, uciążliwy kaszel. Wtedy też może pojawić się gorączka (zwykle przy mykoplazmie jest ona niewysoka, sięga około 38°C i po kilku dniach ustępuje).

Kaszel stopniowo przechodzi z suchego w mokry, produktywny. Jego długi czas trwania jest głównym powodem niepokoju rodziców, którzy poszukują pomocy lekarskiej. Obawiają się powikłań, takich jak zapalenie płuc. Długotrwały kaszel przy zakażeniu mykoplazmą nie musi jednak oznaczać powikłań. Jest typowym objawem tej infekcji. Mimo wszystko należy zachować czujność i w razie nasilenia się objawów oraz pogorszenia stanu zdrowia, udać się do lekarza.

Oprócz wymienionych objawów mykoplazma może powodować ból ucha i zapalenie zatok. Co ważne, objawy nie ustępują po przyjęciu antybiotyków. Leczenie zakażenia dróg oddechowych jest na ogół objawowe. Przy zapaleniu płuc podaje się zazwyczaj antybiotyki.

U niektórych osób zakażonych mykoplazmą dochodzi do rozwoju powikłań. Zapalenie płuc wywołane przez bakterię Mycoplasma pneumonae stanowi 20% wszystkich zapaleń płuc, a także około 40% przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci powyżej 5 roku życia. Jest określane często jako atypowe zapalenie płuc. Szacuje się, że około 10-20% zakażeń mykoplazmą przekształca się w zapalenie płuc, zwykle dotyczy to dzieci i młodych dorosłych.

Objawy mykoplazmatycznego zapalenia płuc to:

kaszel,

ból w klatce piersiowej,

duszność,

wykrztuszanie wydzieliny,

bóle mięśniowo-stawowe,

osłabienie,

ból głowy.

Choroba zazwyczaj przebiega łagodnie i samoistnie ustępuje, nawet bez antybiotykoterapii. Leki przeciwbakteryjne skutecznie skracają czas trwania choroby i obniżają zakaźność.

Mykoplazma powoduje przede wszystkim infekcje dróg oddechowych, ale u 10-25% zakażonych pojawiają się zmiany skórne. Możliwe objawy to:

wysypka (najczęściej pojawia się wysypka grudko-plamkowa - nawet u 1/3 osób z zakażeniem dróg oddechowych),

- nawet u 1/3 osób z zakażeniem dróg oddechowych), pokrzywka,

rumień wielopostaciowy,

zespół Stevensa-Johnsona,

wysypka i zapalenie błon śluzowych (MIRM; Mycoplasma-induced rash and mucositis),

rumień guzowaty.

Co ważne, skórna manifestacja choroby może wystąpić podczas aktywnej lub bezobjawowego zakażenia. U niektórych osób rozpoznaje się więcej niż jeden objaw skórny.

Choroba wywołana mykoplazmą może powodować niecharakterystyczne objawy poza drogami oddechowymi. Są one bardzo rzadkie. Mogą współwystępować z objawami ze strony układu oddechowego albo samodzielnie. Należą do nich np.

niedokrwistość hemolityczna,

zapalenie mózgu,

zapalenie serca,

zapalenie stawów,

zaburzenie pracy nerek,

rozstrój żołądka i jelit (biegunka, wymioty).

Jak widać, spektrum symptomów mykoplazmy jest bardzo szerokie. Jeżeli chcemy wiedzieć, co spowodowało dolegliwości, możemy wykonać test serologiczny (przeciwciała IgG i IgM).

Najdłużej występującym objawem przy zakażeniu mykoplazmą jest kaszel. Jak wspomniano wyżej, może utrzymywać się przez wiele tygodni. Pozostałe objawy zakażenia dróg oddechowych ustępują po 1-2 tygodniach. Zapobieganie zakażeniu mykoplazmą jest trudne, ponieważ zakaźność jest długotrwała. Dodatkowo łagodne nasilenie objawów sprawia, że osoby zakażone uczestniczą w typowym życiu społecznym i stanowią źródło infekcji dla innych.

Reklama

Czytaj także:

O czym świadczy przewlekły mokry kaszel? Rozpoznanie i leczenie

Jak oczyścić płuca: po papierosach, chorobie, smogu

Ból płuc – przyczyny i diagnostyka

Objawy zapalenia płuc - to nie tylko kaszel i świszczący oddech