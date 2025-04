Kąpiele lecznicze w domu - jak je przygotować?

Lecznicze oraz relaksacyjne działanie kąpieli znane i stosowane było już w czasach antycznych przez samego Hipokratesa. Choć od tamtej pory wiele się zmieniło, a starożytne termy zastąpiły profesjonalne wanny i baseny, wpływ kąpieli na ludzkie ciało i umysł wciąż jest taki sam. Jednak wcale nie trzeba wyjeżdżać do SPA, by na własnej skórze odczuć dobroczynne działanie wody. Podpowiadamy, jak przygotować leczniczą kąpiel w zaciszu własnej łazienki.

O relaksującej i leczniczej mocy kąpieli nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od wieków ludzie praktykują kąpiele lecznicze, które przynoszą odprężenie i relaks, a ponadto mogą sprzyjać leczeniu lub rekonwalescencji przy konkretnych dolegliwościach. W zależności od zastosowanych dodatków, ciepła (lub chłodna) woda pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie oraz poprawi samopoczucie. Jak przygotować leczniczą kąpiel we własnym domu?

Kąpiel borowinowa na bóle mięśni i stawów (zakwasy)

Bywa, że po nadmiernym wysiłku fizycznym przyjemność ze sportu odbiera nam uczucie bólu i dyskomfortu w mięśniach. To za sprawą kwasu mlekowego, który nagromadził się w mięśniach podczas ich wytężonej pracy. Aby złagodzić te dolegliwości, należy przygotować ciepłą kąpiel z dodatkiem wyciągu borowinowego (dostępny w aptekach). Wygrzej się w wannie wieczorem, tuż przed snem. Pamiętaj tylko, aby woda nie była zbyt gorąca oraz kąpiel nie trwała zbyt długo (około 15 minut powinno w zupełności wystarczyć).

Kąpiel tymiankowa na zapalenie pęcharza

Gdy dopadnie nas zapalenie pęcherza, ciepła kąpiel pomoże przyspieszyć leczenie tej przykrej dolegliwości. O ile lekarze nie zaleci inaczej, warto wypróbować kąpieli z wykorzystaniem około dwóch garści świeżego tymianku, włożonego do materiałowego woreczka i zalanego gorącą wodą. Gdy wywar się zaparzy, przelej do go wanny i uzupełnij ciepłą wodą. W kąpieli pozostań około 15 minut, a następnie marsz prosto do łóżka!



Kąpiel tlenowa na nerwicę i przewlekłe zapalenie oskrzeli

Osobom z problemami na tle nerwowym, cierpiącym na przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc, niedokrwistość i szereg innych schorzeń poleca się kąpiele tlenowe. Można przygotować je we własnym domu, wykorzystując do tego celu preparat o nazwie Pertlenon, który uwalnia tlen podczas rozpuszczania się w wodzie. Do wanny z ciepłą wodą należy dodać 30-100 tabletek Pertlenonu i zanurzyć się w tlenowej kąpieli na około pół godziny.

Kąpiel melisowa na stres

Po stresującym dniu, warto choć na chwilę zanurzyć się w kojącej, ciepłej kąpieli, najlepiej z wykorzystaniem naparu z melisy. Aby go przygotować, wystarczy do materiałowego woreczka włożyć dwie garście suszonej melisy (lub około 5 torebek herbatki melisowej) i zalać gorącą wodą. Tak przygotowany napar, dodajemy do ciepłej kąpieli, w której pozostajemy około 20 minut.

Kąpiel imbirowa na przeziębienie i przy po przemarznięciu

O rozgrzewającym działaniu imbiru możemy przekonać się, przygotowując kąpiel imbirową, zalecaną po przemarznięciach lub podczas leczenia przeziębienia. Wystarczy dwie łyżki zmielonego imbiru zalać litrem wody i gotować na małym ogniu prze kilka minut. Następnie odcedzić i dodać do wanny wypełnionej ciepłą wodą. A później prosto do łóżka!

Kąpiel szałwiowo-rumiankowa na nadmierną potliwość

Na problemy z nadmierną potliwością, a co za tym idzie potówkami, tworzącymi się na skórze, a także uciążliwym trądzikiem, pomogą regularne kąpiele w specjalnie przygotowanym roztworze szałwii i rumianku (5 torebek szałwii i 3 torebki rumianku zaparzamy w litrze wody). Taka kąpiel powinna trwać około 15 minut.

Kąpiel miodowo-mleczna na przesuszoną skórę

Gdy skóra nie jest odpowiednio nawilżona (np. po nadmiernym opalaniu), zaczyna się łuszczyć, może pojawić się świąd i uczucie ściągnięcia. Wówczas warto zastosować kąpiel miodowo-mleczną, która nawilży, odżywi i odpowiednio natłuści skórę. Aby ją przygotować, należy w litrze tłustego, ciepłego mleka rozpuścić pół szklanki naturalnego miodu, a następnie tę mieszankę dodać do kąpieli.