Spis treści:

Mykoplazma to bakteria powodująca infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Zdarza się, że obejmuje drogi moczowo-płciowe. Choroby wywołane mykoplazmami rozwijają się głównie u dzieci w wieku szkolnym i młodych dorosłych. Nie ma szczepionki przeciwko tej bakterii.

Mykoplazma rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Rozwojowi zakażenia sprzyja przebywanie w skupiskach ludzkich, np. w szkołach. Mykoplazmatyczne zapalenie płuc jest najczęściej występującym atypowym zapaleniem płuc - stanowi 20% wszystkich zapaleń płuc. Epidemie zachorowań występują co 4-7 lat.

Mykoplazmy to najmniejsze znane bakterie. U ludzi wykryto 17 gatunków tych bakterii, ale najpowszechniej występują zakażenia bakteriami Mycoplasma pneumonae. Choć te drobnoustroje nie mają ścian komórkowych, nazywa się je bakteriami. Lubią gnieździć się w układzie oddechowym i drogach moczowych.

Choroba roznosi się drogą kropelkową i poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Dorośli zwykle zarażają się od dzieci. Mykoplazma najczęściej prowadzi do infekcji układu oddechowego. U dorosłych i starszych dzieci bakteria zwykle wywołuje zapalenie płuc - w pierwszej kolejności wywołują je pneumokoki, w drugiej właśnie mykoplazma. Wśród dorosłych może dojść drogą płciową również do rozprzestrzenienia mykoplazm genitalnych.

Czas od kontaktu z chorym do wystąpienia pierwszych objawów to 10-21 dni. Najpowszechniej występują objawy zakażenia górnych dróg oddechowych i zapalenia oskrzeli. U chorych na mykoplazmę dzieci pojawiają się:

Nie wszystkie objawy muszą wystąpić u każdego chorego i jednocześnie. Mykoplazma może występować w postaci zapalenia błony bębenkowej, zapalenia cewki moczowej, zapalenia stawów.

Zakażenie mykoplazmą jest częstą przyczyną atypowego zapalenia płuc u dzieci. Objawy mykoplazmatycznego zapalenia płuc to:

Warto znać też nietypowe objawy mykoplazmy u dzieci. Objawy niezwiązane z drogami oddechowymi, które również mogą występować u osób z zapaleniem płuc, to:

Występują rzadziej niż dolegliwości dotyczące układu oddechowego.

Przebieg zakażenia mykoplazmą może różnić się poszczególnych dzieci, jednak w większości przypadków infekcja rozwija się w określony sposób:

Warto dodać, że zakażenie mykoplazmą może pogorszyć objawy astmy u dzieci. W tej grupie ważna jest wzmożona czujność opiekunów.

Pierwsza główna różnica dotyczy etiologii: mykoplazmę wywołują bakterie, a grypę wirusy. Nie widzimy tego gołym okiem, jak więc odróżnić obie choroby? Ich objawy są podobne, ale przebieg już nie.

Grypa atakuje nagle i gwałtownie, objawy rozwijają się w ciągu jednego dnia. W przypadku zakażenia mykoplazmą symptomy rozwijają się w ciągu kilku dni, powoli i stopniowo. Zaczynają się od przypominających lekkie przeziębienie. Przy grypie może występować też wyższa gorączka niż przy zakażeniu mykoplazmą. W trakcie infekcji bakteryjnej kaszel trwa dłużej niż podczas grypy.

Warto dodać, że możliwa jest koinfekcja wirusowa i bakteryjna, co oznacza, że grypa i zakażenie mykoplazmą mogą występować w tym samym czasie.

Zakażenie mykoplazmą na ogół jest rozpoznawane na podstawie objawów klinicznych, szczególnie gdy choroba niepokojąco przedłuża się oraz gdy dochodzą objawy niezwiązane z płucami. Zakażenia mykomplazmą zwykle nie są jednak rozpoznawane, bo objawy są zbliżone do tych występujących przy innych infekcjach dróg oddechowych.

Jeśli lekarz podejrzewa zakażenie mykoplazmą, może zlecić wykonanie RTG płuc. Na tej podstawie rozpoznaje mykoplazmatyczne zapalenie płuc. Mykoplazma w płucach nie daje zmian osłuchowych.

W diagnostyce zakażenia mykoplazmą u dzieci można zastosować test wykrywający przeciwciała. Jednak pojawiają się one dość późno. Posiew i hodowla mykoplazmy wymaga specjalnych warunków i trwa ok. 2 tygodni, więc to badanie nie zawsze jest przydatne.

Dostępne są domowe testy na zakażenie mykoplazmą. Niestety nie są one idealnym badaniem diagnostycznym. Najdokładniejsze są testy laboratoryjne zlecone przez lekarza. Samodzielnie w domu można wykonać szybki test antygenowy, który jest ukierunkowany na wykrywanie antygenów Mycoplasma w wymazie z gardła.

Rokowanie w przypadku zakażeń bakterią Mykoplazma jest zazwyczaj bardzo dobre. W większości przypadków choroba ustępuje bez leczenia antybiotykami. Jeśli jednak wystąpią powikłania, mogą rozwinąć się długotrwałe komplikacje zdrowotne.

W przypadku podejrzenia zakażenia mykoplazmą u dzieci należy zgłosić się do lekarza. W leczeniu powikłań wywołanych mykoplazmami jak atypowe zapalenie płuc zwykle stosowane są antybiotyki. Najlepiej działają tetracykliny i doksycyklina. U dzieci leczenie odbywa się najczęściej poprzez podanie antybiotyków makrolidowych. Kuracja zwykle powinna trwać 10 dni, czasem - jak w przypadku mykoplazmatycznego zapalenia płuc - 14-21 dni. Samo zakażenie nie wymaga podawania antybiotyków.

Niektóre infekcje nie wymagają antybiotykoterapii - wystarczą domowe metody i leczenie objawowe (sprawdź: domowe sposoby na kaszel). Wdrożenie na czas odpowiedniego leczenia skutecznie pozwala opanować chorobę i zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań. Dotyczy to również dzieci, u których zapalenie płuc wywołane mykoplazmą zwykle przebiega łagodnie.