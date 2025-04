Gluten jest czynnikiem wyzwalającym, to znaczy że u osób z nadwrażliwością na gluten wyzwoli odpowiedź zapalną i objawy celiakii. Przyczyny celiakii ciągle pozostają nieznane. Na pewno są to czynniki genetyczne, z których część zidentyfikowano, ale podkreśla się również możliwą rolę czynników środowiskowych i zakażeń układu pokarmowego.

Kiedy?

Obecne zalecenia ESPHAGAN (Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci) mówią, aby glutenu nie wprowadzać zbyt wcześnie czyli przed 4 miesiącem życia ani zbyt późno – po 7 miesiącu życia. Pokrywają się z nimi zalecenia zespołu ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii. Według nich do diety dzieci karmionych piersią gluten powinien zacząć być powoli włączany w 5-6 miesiącu życia, najlepiej jeszcze podczas karmienia piersią. Podobnie dzieci karmione sztucznie powinny gluten zacząć przyjmować do końca 6 miesiąca życia, ale nie przed 5.

Wprowadzanie glutenu do diety dziecka powinno rozpocząć się między 5 a 6 miesiącem życia, ale nie wcześniej. Gluten powinien być wprowadzany stopniowo, początkowo tylko jako dodatek do mleka matki lub preparatów zastępczych.

Jak?

Po pierwsze stopniowo. Niestety nie ma jeszcze opracowanego dokładnego schematu włączania glutenu określającego, jakie ilości glutenu i w jakich odstępach czasowych powinny być wprowadzane. Należy się kierować zaleceniami żywienia dzieci w 1 roku życia.

Należy uważać na artykuły i poradniki dotyczące żywienia dzieci i wprowadzania glutenu dostępne w internecie. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na datę publikacji oraz literaturę źródłową. Ostatnie zalecenia dotyczące żywienia dzieci pochodzą z 15 maja 2007 roku. Zmieniono wtedy między innymi okres kiedy najlepiej wprowadzać gluten. Najbezpieczniej poprosić lekarza pediatrę o aktualne wytyczne i zalecenia.

Ile?

W pierwszym okresie, czyli w 5-6 miesiącu powinny to być niewielkie ilości – raz dziennie pół łyżeczki, ok 2-3 g kaszki lub kleiku zbożowego glutenowego. Kleik glutenowy sporządzony jest z takich zbóż, jak: pszenica, jęczmień lub żyto - podawany sam lub dodawany do przecieru jarzynowego, albo mleka. Produkty zbożowe wprowadzane w 1 roku życia powinny być wzbogacone w żelazo. Od 7 miesiąca życia ilość glutenu w diecie powinna być stopniowo zwiększana. Sucharki, biszkopty oraz małe ilości pieczywa powinno być stopniowo wprowadzane od 10 miesiąca życia.

