Czym właściwie są zaparcia?

Definicji zaparć jest bardzo wiele. Obecnie uważa się, że szeroko pojętą normą dla człowieka jest od 3 na dobę do 3 wypróżnień w tygodniu. Za zaparcie uważa się obecnie wypróżniania mniej częste niż 3 razy w tygodniu. Dodatkowe kryterium to twardość stolca oraz wypróżnianie się z trudem czy towarzyszącym bólem. Często może pojawiać się także uczucie niecałkowitego wypróżnienia. Należy jednak pamiętać, że każdy z nas jest nieco inny dlatego nagła zmiana rytmu wypróżnień może być niepokojąca nawet jeśli nie mieści się dokładnie w wyżej podanej definicji.

Zaparcia - dolegliwość cywilizacyjna?

Zaparcia we współczesnym świecie stanowią poważny problem społeczny. Dotyczą ogromnej ilości osób, obniżając znacząco jakość życia . Zaparcia należy bardziej traktować jako objaw choroby lub zaburzeń w organizmie niż jako chorobę samą w sobie.

Największy wpływ na powstawanie zaparcia ma styl życia. Nieregularne posiłki spożywane w pośpiechu, wysoko przetworzone produkty, stres, brak wysiłku fizycznego. Wszystkie te czynniki osłabiają perystaltykę jelit. W efekcie spożywania ubogo resztkowych pokarmów dochodzi do powstawania niewielkiej objętości mas kałowych. Leniwa perystaltyka powoduje że masy kałowe zalegają w jelicie zbyt długo. Dochodzi do odwodnienia co utwardza stolec. Wypróżnienie staje się bolesne co dodatkowo zniechęca i wywołuje stres. Nierozważne stosowanie środków przeczyszczających bez zmiany stylu życia przynosi tylko częściową ulgę. Wiele z nich rozleniwia pracę jelit, co na dłuższy czas, jest działaniem szkodliwym.

Kiedy do lekarza?

Jeśli dieta nie przynosi odpowiednich efektów, zaparciom towarzyszą inne niepokojące objawy lub zaparcie jest długotrwałe i uciążliwe koniecznie należy się zgłosić do lekarza. Lekarz zada dodatkowe pytania oraz wykona badanie fizykalne. Niekiedy konieczne jest wykonanie badań dodatkowych takich jak morfologia krwi, badanie kału na krew utajoną, badanie ultrasonograficzne lub badanie metodą endoskopową (rektoskopia-badanie odbytnicy, kolonoskopia- badanie jelita grubego). Zależnie od możliwej przyczyny postara się wspólnie z pacjentem opracować plan działania mający na celu pozbycie się tej przykrej dolegliwości.

