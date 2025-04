Najważniejszą rolę w leczeniu zespołu jelita drażliwego (IBS, ang. irritable bowel syndrome) odgrywa zmiana dotychczasowego stylu życia. Oznacza to nie tylko zmiany w jadłospisie, ale także lepsze radzenie sobie ze stresem oraz rezygnację z leków i używek, które mogą zaostrzać objawy. Pomocne może być tutaj prowadzenie dziennika. Dzięki temu łatwiej ocenić wpływ na dolegliwości konkretnych posiłków, lekarstw, rytmu dnia i pracy.

Sposoby na ból brzucha

W sytuacjach, kiedy trzeba szybko złagodzić ból brzucha pomocne mogą okazać się:

rozgrzanie brzucha - ciepło działa rozluźniająco na przewód pokarmowy; skuteczne jest zawinięcie w ręcznik wypełnionego gorącą wodą termoforu i położenie go na brzuchu,

- ciepło działa rozluźniająco na przewód pokarmowy; skuteczne jest zawinięcie w ręcznik wypełnionego gorącą wodą termoforu i położenie go na brzuchu, herbatki ziołowe - szczególnie polecane są napary z kopru włoskiego, kminku, anyżku oraz waleriany,

- szczególnie polecane są napary z kopru włoskiego, kminku, anyżku oraz waleriany, ćwiczenia oddechowe - głębokie, regularne wdechy najlepiej wykonywać na świeżym powietrzu lub przy otwartym oknie,

- głębokie, regularne wdechy najlepiej wykonywać na świeżym powietrzu lub przy otwartym oknie, delikatny, powolny masaż brzucha w pozycji leżącej na plecach,

w pozycji leżącej na plecach, ciepła kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych - lawendowego i z melisy,

z dodatkiem olejków eterycznych - lawendowego i z melisy, spacer.

Ruch

Regularna aktywność fizyczna przynosi ulgę wielu pacjentom z zespołem jelita drażliwego. Ćwiczenia nie muszą być intensywne, ale ważne jest by wykonywać je systematycznie. Szczególnie polecane są spacery i jazda na rowerze.

Walka ze stresem

Stres wydaje się być jednym z najważniejszych czynników wywołujących IBS. Dlatego tak ważny jest rozwój umiejętności radzenia sobie z nim. Skuteczne może być tutaj zapewnienie sobie odpowiednio długiego czasu na wypoczynek, zwiększenie aktywności fizycznej oraz nauka ćwiczeń odprężających. Warto, o ile to możliwe, skrócić sobie czas pracy, a zamiast odprężać się przy kieliszku wina - zapisać się na zajęcia z jogi lub stosować ćwiczenia oddechowe. Bardzo ważne jest również, aby spożywaniu posiłków towarzyszył brak pośpiechu i uczucie rozluźnienia. Równie istotne jest zapewnienie sobie rano odpowiedniej ilości czasu na skorzystanie z toalety.

Ostrożnie z lekami

Wiele leków, także tych sprzedawanych bez recepty, może zakłócać pracę jelit i powodować ból brzucha lub wzdęcia. Dlatego ważne jest, aby o wszystkich przyjmowanych lekach poinformować lekarza. On zadecyduje o ich ewentualnym odstawieniu lub zmianie na inny preparat.