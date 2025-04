Kontroluj stres!

Adrenalina to tak zwany hormon walki. Jej poziom wzrasta w stanie zagrożenia. Oznacza to, że adrenalina odgrywa istotną rolę w mechanizmie stresu. Zatem stres jest naturalną reakcją organizmu. Odpowiednia dawka stresu jest potrzebna każdemu. Jednak jego nadmiar jest przyczyną chorób i braku skutecznego działania. Przedłużający się stres między innymi zwiększa ryzyko rozwoju choroby wrzodowej. W wyniku stresu zmniejsza się przepływ krwi przez naczynia krwionośne. W takim przypadku spada odporność błony śluzowej żołądka i dwunastnicy na czynniki, które mogą ją niszczyć (np. używki, kortykosterydy). Skoro już wiesz o niekorzystnym wpływie nadmiernego stresu, naucz się go kontrolować. Codziennie stosuj proste metody, które pomogą ci w niejednej trudnej sytuacji, która według ciebie nie ma wyjścia.

Wykonaj listę problemów, które wywołują u ciebie lęk lub niepokój. Kryterium uszeregowania twoich problemów niech będzie ich znaczenie. Zacznij od sprawy, która budzi największy niepokój. Kiedy uświadomisz sobie przyczyny wywołujące stres w twoim życiu, przemyśl, które zasady kontrolowania stresu powinieneś wykorzystać. Oto zasady kontrolowania stresu:

Rozmawiaj o problemach



Nie trzymaj problemu dla siebie. Poszukaj osoby, która może cię wysłuchać. Osobą tą może być przyjaciel lub ktoś z rodziny. Przemyśl czy warto porozmawiać z samym sprawcą kłopotów. Jeśli przełamiesz się i przyznasz, że nie potrafisz poradzić sobie sam, odczujesz ulgę. Rozmowa pozwoli ci obejrzeć problem w innym świetle. Podczas rozmowy z drugą osobą możesz uzyskać cenną radę jak rozwiązać problem. Być może dana osoba już przez to przeszła i zna rozwiązanie.

Nie pozwól na zbyt wiele zmian, które następują jednocześnie



Łatwiej zniesiesz ważne zmiany, które wymagają od ciebie przeorganizowania dotychczasowego trybu życia, gdy nie pozwolisz na to, by następowały zbyt szybko (jedna po drugiej).

Bądź realistą!



Naucz się mówić „nie”. Nie stawiaj sobie zbyt wygórowanych wymagań i nie pozwól na to innym. Spróbuj tak zorganizować swój dzień, by mieć czas również dla siebie.

Nie zapominaj o odpoczynku



Istotną rolę odgrywa nocny wypoczynek. Jednak krótki odpoczynek w ciągu dnia też pomoże ci się odprężyć. Wystarczająca ilość snu służy walce z nadmiernym stresem, a dzięki jego redukcji warunkuje twoje zdrowie.

Miej kontakt z przyrodą



Wolny czas np. letni urlop zaplanuj na łonie natury. Kontakt z naturą pozytywnie wpływa na układ nerwowy.

Staraj się myśleć pozytywnie



Radość, miłość, wdzięczność to uczucia, które warunkują wytwarzanie endorfin. Hormony te wzmacniają odporność organizmu, regenerują go, a także mają wpływ na odczuwanie bólu.

Pozytywnie myśleć to znaczy odpędzać gniew, złość, nienawiść, być zadowolonym i skupiać uwagę na tym co miłe i dobre. Takie postępowanie pozwoli ci odeprzeć stres i choroby.

Pomagaj innym



Jeśli przygniata cię nadmiar problemów spróbuj zachęcić siebie do pomocy innym. To pozwoli ci zapomnieć o twoich problemach. Pamiętaj - pomagając innym pomagasz także sobie.

Patrz z nadzieją w przyszłość



Jednym z wielu czynników, który wywołuje stres jest troska o jutro. Będzie to, co ma być. To co możesz zrobić dzisiaj to zrób, bo jutro jeszcze do ciebie nie należy.

Postaw na aktywność fizyczną



To jeden ze sposobów odwracania myśli od kłopotów. Wybieraj ćwiczenia, które są przyjemną zabawą i nie mają formy współzawodnictwa. Dla relaksu wykonuj ćwiczenia oddechowe. Wykonuj je w stresujących sytuacjach, ale także regularnie dwa razy dziennie.