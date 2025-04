Około 60 % osób cierpi na stres, zaburzenia rytmu serca, stany depresyjne i lękowe. Większość społeczeństwa spotyka się z sytuacjami stresogennymi w pracy i życiu osobistym .

Ciężko jest uchronić się przed sytuacjami stresowymi, nieraz dopadają nas problemy, zmęczenie, tęsknota. Stres, wraz ze złym odżywianiem jest główną przyczyną chronicznego zmęczenia. Częściej stresują się osoby niecierpliwe i dążące do doskonałości. Problemem jednak staje się to, ze doskonałości, opanowania i świetnego zdrowia oczekuje się od nas znacznie częściej niż kilkanaście lat temu.

Prawda o stresie

Stres jest integralną częścią życia człowieka. Pod wpływem hormonów uwalnianych przez przysadkę mózgową wzrasta ciśnienie krwi i pojawia się kołatanie serca. Z wątroby do krwi zostają uwolnione zwiększone ilości glukozy, kwasów tłuszczowych, cholesterolu. Pojawia się stan "gotowości bojowej" w organizmie. Jesteśmy gotowi do ucieczki......Niestety żyjemy w świecie przeładowanym stresem. Ucieczka od problemu nie jest dobrym rozwiązaniem.

Co szkodzi i stresuje?

Co pacjent to inna przyczyna. Wiele osób doskonale radzi sobie z kłopotami życia codziennego. Cześć pacjentów wyprowadza z równowagi nawet błaha sprzeczka, czy trudna sytuacja za kierownicą. Predysponują do stresu: zmiana pracy, rozwód, problemy z dziećmi a nawet długotrwała dieta

odchudzająca (konieczność narzucenia sobie reżimu dietetycznego). Wiele osób, zwłaszcza kobiet narzuca sobie rygorystyczną dietę plus sporą dawkę katorżniczego ruchu. Organizm, bez odpowiedniej suplementacji witaminami i składnikami mineralnymi- nie wytrzymuje tego tempa. Pojawiają się kłopoty z kurczami mięśni, bólem serca, nerwicą i problemami z cerą (niedobór witamin z grupy B). A zatem zwiększona drażliwość, nasza podatność na stres i choroby może być wynikiem niedoboru magnezu i witaminy B6 w organizmie.

Tylko spokojnie....

Po pierwsze - profilaktyka

Podstawową formą walki ze stresem jest stosowanie technik relaksacyjnych, odpowiedniej diety i preparatów wzmacniających system nerwowy oraz serce. Istotna jest zmiana trybu życia. Należy postawić na spokojny sport i znaleźć zajęcia pozwalające oderwać się od przytłaczającej rzeczywistości. Zaleca się jogę, tai - chi. Ciekawe hobby i czas WYŁĄCZNIE dla siebie również pomaga w codziennej walce ze stresem. Może to być spotkanie z przyjaciółmi, lektura książki, różne formy aktywności artystycznej.

W profilaktyce chorób serca jak i zapobieganiu następstwom stresu wygodnym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów z magnezem i witaminą B6. Preparat Filomag(r) B6 zawiera dobrze przyswajalny związek magnezu (asparaginian) i witaminę B6. Magnez jako aktywator enzymów pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych.

Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych (skurcze mięśni, tężyczka). Witamina B6 zwiększa o 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do wnętrza komórek i utrzymuje jego właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe. Zmniejsza także wydalanie magnezu w moczu. Skuteczność

preparatów magnezu zawierających witaminę B6 jest większa niż samego magnezu. Witamina B6 bierze udział w przemianie białkowej (jako koenzym w przemianach aminokwasów i syntezie białek). Jej niedobór może wywołać stany zapalne skóry kończyn, zapalenie błon śluzowych, niedokrwistość, zaburzenia neurologiczne i ogólne osłabienie.

Jednym z tańszych praparatów pomagających w walce ze stresem i schorzeniami spowodwanymi nieboborem wapna jest Filomag B6

Sugerwana przez producenta cena detaliczna to: ok. 6, 84 zł Opakowanie starczy nam średnio na miesiąc kuracji wzmacniającej nasz system nerwowy i układ krążenia.

Preparat dostępny na terenie całego kraju, bez recepty. Lek nie powoduje zaburzeń pamięci, uzależnienia i senności.