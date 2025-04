Walcz ze stresem na 6 sposobów!

Stres to domena naszych czasów. Mnogość obowiązków, ciągła gonitwa, nowe wyzwania to wszystko sprawa, że wciąż się spieszymy i stresujemy. Jak wyciszyć emocje i zaoponować nad nimi? Oto kilka skutecznych sposobów.

Powody do stresu bywają różne: nowe obowiązki w pracy, trudna sytuacja rodzinna, wysokie rachunki, brak wolnego czasu, zbyt mało chwil poświęconych rodzinie, problemy w relacji z partnerem, itp.. Jedni potrafią sobie ze stresem radzić i wyciszyć emocje w porę, inni stresują się bardzo często nawet z błahych powodów. I choć stresu nie można uniknąć, warto nauczyć sobie z nim radzić, by to stres nie przejął kontroli nad nami.

Objawy stresu:

niepokój

poirytowanie, rozdrażnienie

wybuchy gniewu

frustracja

suchość w ustach

drżenie, pocenie rąk

zawroty głowy

problemy ze snem

kołatanie serca

chudnięcie lub tycie

zmęczenie

obniżone libido

Sposoby radzenia sobie ze stresem:

1. Planuj



Dobry plan to podstawa na uniknięcie lub zniwelowanie stresu. Dzięki temu z góry wiesz co musisz zrobić danego dnia i ile mniej więcej czasu zajmie ci dana czynność. Jeśli stresują cię korki, wyjdź z domu 15 minut wcześniej. Jeśli obowiązków na liście jest bardzo dużo, zastanów się czy rzeczywiście wszystkie z nich musisz wykonać ty lub czy z części z nich nie można zrezygnować. Niektóre można przesunąć w czasie lub zrobić raz w tygodniu np. sprzątanie, zakupy, wystarczy zaplanować je z wyprzedzeniem. Część z nich podziel pomiędzy innych członków rodziny, przydatna może okazać się lista codziennych obowiązków z jasno podzielonymi zadaniami. Z niektórych można zrezygnować, nic się nie stanie jak zamówisz pizzę. Nie rób kilku zadań jednocześnie. Łatwiej i szybciej wykonasz 1 obowiązek, a dopiero po jego zakończeniu zabierz się za kolejny. Plan ułatwia odpowiednią organizację dnia.

2. Wybieraj odpowiednie pokarmy



Dieta pomaga zniwelować stres. Nabiał i przetwory mleczne dostarczają tryptofanu, czyli aminokwasu służącego do produkcji serotoniny pozwalającej rozluźnić się i uspokoić. Inne zalecane produkty to pieczywo, makarony, płatki z pełnego przemiału, rośliny strączkowe, orzechy, ryby i warzywa liściaste. Dietę warto wzbogacić także o produkty bogate w potas, który w sytuacjach stresowych wydalany jest z organizmu, takie jak: banany, suszone morele, migdały.

3. Odkryj pasję



Jak najczęściej rób to, co sprawia ci przyjemność. Mimo że wydaje ci się, że nie masz na nic czasu, wygospodaruj chociaż pół godziny na hobby. Malowanie, rysowanie, szydełkowanie, taniec, książka, szachy – dzięki temu oderwiesz się od stresującej sytuacji. Skupiając się na innej czynności zapomnisz o problemie. Zajęcia, które wykonujesz z przyjemnością dostarczą ci mnóstwo satysfakcji, zrelaksują cię i zaabsorbują w pełni twoją uwagę. Odprężona w inny sposób spojrzysz na stresujące zadanie.

4. Uprawiaj sport



Aktywność fizyczna pomoże zniwelować skutki stresu. Spacer, bieganie, jazda na rowerze, taniec, hula-hop, badminton, jazda na rolkach. Wszystko to sprawi, że rozładujesz napięcie, odreagujesz, zmęczysz się fizycznie, ale zyskasz na lepszym samopoczuciu. Spróbuj zmobilizować się do aktywności fizycznej, już po pierwszym razie zaobserwujesz poprawę nastroju.

5. Spędzaj czas z rodziną i przyjaciółmi



To doskonały sposób na pozbycie się stresu. Wspólna rozmowa z rodziną lub przyjaciółmi to idealna odskocznia. Pozwala osłabić negatywne skutki stresu, zwłaszcza jeśli przebywasz w towarzystwie uśmiechniętych, chętnych do pomocy przyjaciół lub bliskich. Problem, który wydawał się nie do przeskoczenia, stanie się mniej stresujący. Poza tym, z innymi możesz znaleźć sensowne rozwiązanie, na które sama byś nie wpadła.

6. Śmiej się



Kiedy się śmiejesz, do mózgu uwalniane są endorfiny – związki odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności. Śmiech rozluźnia napięte mięśnie, wzmacnia układ odpornościowy, odpręża i pozwala rozładować stres. Optymiści lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach, ponieważ wychodzą z założenia, że czasem po prostu tak bywa i wkrótce sytuacja się zmieni. Nie szukają winy w sobie, nie zamartwiają się i nie zniechęcają. Dlatego nie martw się na zapas, gdy dopada cię stres uśmiechnij się i zrób listę rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwa. To na pewno pomoże.