Przyciągnij pozytywną energię magnezem

Pośpiech, rywalizacja, nadmiar obowiązków zarówno w domu jak i w pracy, wysokie wymagania…. To wszystko sprawia, że żyjemy w ciągłym stresie i, co więcej – jesteśmy na niego coraz bardziej podatni. Rzadko zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że jednym z czynników, który może być odpowiedzialny za naszą wrażliwość na stres jest niedobór magnezu.

Polacy cierpią na niedobór magnezu. To zjawisko powszechne i może dotyczyć już nawet 60% populacji. A magnez to jeden z najważniejszych pierwiastków w organizmie, znajduje się w każdej jego komórce i jest człowiekowi niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Niedobór magnezu odczuwają przede wszystkim te narządy, które w naszym organizmie pracują najbardziej intensywnie czyli mózg, mięśnie i serce. Niedoborom pierwiastka towarzyszy wiele objawów, związanych ze stresem, między innymi nerwowość, rozdrażnienie, obniżenie nastroju, brak koncentracji czy uczucie ciągłego zmęczenia.

Dlaczego nam go brak?

Bo coraz częściej brakuje go w składnikach naszej codziennej diety. Mamy niedobór magnezu, ponieważ pijemy zbyt dużo kawy, „miękką wodę”, która zawiera niewielkie ilości „pierwiastka życia” (jak magnez jest często nazywany), a także spożywamy produkty wysoko przetworzone. Nie dość, że jest go coraz mniej w naszej diecie, to jego wchłanianie dodatkowo ograniczają fosforany (jako stabilizatory i regulatory kwasowości znajdujące się w wędlinach i napojach gazowanych), a także przyjmowanie zbyt wielu leków uspokajających, antykoncepcyjnych, antybiotyków oraz kuracje odchudzające.

Błędne koło niedoboru magnezu

Na proces wchłaniania magnezu przez nasz organizm ogromny wpływ ma stres. Nie ten krótkotrwały, który mobilizuje nas i motywuje, podnosi poziom energii, umożliwia koncentrację czy sprzyja rywalizacji. Ale ten negatywny, przewlekły, długotrwały, spowodowany ciągłym pośpiechem, rywalizacją, nadmiarem obowiązków. Gdy jesteśmy zestresowani nasz organizm potrzebuje i zużywa więcej magnezu, jego poziom więc spada. A im mniej „pierwiastka życia” w organizmie, tym większa wrażliwość na stres. Słowem: powstaje błędne koło między stresem, a niedoborem magnezu. Jak temu zaradzić?

Dieta bogata w magnez

Aby uzupełnić niedobór magnezu w organizmie i złagodzić skutki stresu, zmęczenia i rozdrażnienia, warto zadbać o dietę. Najlepiej ograniczyć (lub wyeliminować) spożycie produktów wysoko przetworzonych takich jak napoje gazowane, zupy błyskawiczne, słodkie batony, hamburgery, frytki, a kawę instant zastąpić espresso lub kakao. W codziennej diecie powinny za to znaleźć się produkty naturalne bogate w magnez, np. kasza jęczmienna, ryż, owoce morza, ziarna zbóż, banany, fasola, soja, soczewica, czekolada, awokado i migdały.

Jako uzupełnienie codziennego jadłospisu warto sięgać także po preparaty, zawierające magnez oraz witaminę B6, która wspomaga wchłanianie pierwiastka i jego magazynowanie w komórkach. Pomagają one uzupełnić odpowiednią ilość magnezu w organizmie. To nie dawka magnezu jest najważniejsza (duże dawki podawane w jednej tabletce nie mają szans się wchłonąć) ale jego przyswajalność. Według wielu opracowań naukowych dostępnych w literaturze medycznej optymalną przyswajalnością charakteryzują się sole organiczne (np. mleczan, cytrynian czy asparginian). Trzeba pamiętać o tym, że preparaty zawierające odpowiednią dawkę tego pierwiastka nie zastąpią nam diety bogatej w magnez, przebywania na świeżym powietrzu czy uprawiania sportu.