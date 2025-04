Doniesienia ze świata nauki

Wykazano, że im większy jest poziom stresu matek tym wyższe ryzyko, że dziecko będzie otyłe. Dotyczy to domów, w których ilość jedzenia jest wystarczająca. Największe oddziaływanie stresu matki zaobserwowano w grupie dzieci młodszych. Nastolatki nie były tak podatne na tę tendencję. Być może dlatego, że lepiej sobie radzą ze stresem matki.

Napar z rumianku sprzymierzeńcem w walce z następstwami cukrzycy typu 2.

Regularne picie naparu z rumianku do posiłku może pomagać chronić przed komplikacjami cukrzycy np. pogorszeniem widzenia, uszkodzeniem układu nerwowego i nerek.

Cukrzyca typu 2 w krajach wysokorozwiniętych stanowi już niemal epidemię. Rumianek ze względu na swoje właściwości używany był od wieków w takich stanach jak stres, przeziębienia, czy bóle menstruacyjne.

Odkrycie dobroczynnego działania rumianku pozwoli na opracowanie nowych leków na cukrzycę zawierających tę roślinę.

Źródło: Journal of Agricultural and Food Chemistry

Wybór przekąsek: złe intencje są silniejsze niż dobre intencje?

Osoby zapytane o to, jaką przekąskę wybiorą, „dobrą” czy „złą” wcale nie muszą w rezultacie dokonać wyboru zgodnego ze wcześniejszymi deklaracjami.

Osobom biorącym udział w badaniu zaproponowano cztery przekąski: banany, jabłka, batoniki i wafle. Połowa badanych wskazała na owoce. Ale kiedy po tygodniu zweryfikowano ich rzeczywiste wybory, okazało się, że 27% osób z tej grupy wybrało jednak słodycze. Natomiast 90% osób deklarujących wybór niezdrowej przekąski, pozostało przy swej decyzji .

Intencje oczywiście są połączone w pewnym stopniu z naszym działaniem, jednak nie zawsze. Jednym z wytłumaczeń tego zjawiska jest to, że znajdują się one poza kontrolą ośrodków poznawczych, natomiast wybory podejmujemy pod wpływem impulsu, czasem nawet nieświadomie. U osób z silnym, dobrym nastawieniem do zdrowego sposobu odżywiania się, regularne spożywanie zdrowego jedzenia może zwiększać zgodność między „dobrymi” intencjami a wyborem.

Źródło: Journal of Nutrition Education and Behavior

Ścisłe przestrzeganie zasad diety Śródziemnomorskiej może redukować ilość zgonów z powodu chorób przewlekłych.

Przejście na ścisłą dietę Śródziemnomorską daje dodatkową ochronę przed chorobami serca, nowotworami oraz chorobą Alzheimera.

Dieta ludów zamieszkujących wybrzeża Morza Śródziemnego jest często dawana za wzór zdrowego sposobu odżywiania się, wiążąc się z lepszym stanem zdrowia i większym komfortem życia. Dieta ta jest bogata w oliwę z oliwek, produkty pełnoziarniste, owoce, orzechy, warzywa, ryby a uboga w mięso, nabiał i alkohol.

W pracy tej dokonano przeglądu wcześniejszych badań poświęconych związkowi zwyczajów żywieniowych ze stanem zdrowia, które trwały od 3 do 18 lat.

Według autorów badania stopień, w jakim sposób odżywiania się jest zbliżony do diety Śródziemnomorskiej może być narzędziem pomocnym w ocenie ryzyka przedwczesnych zgonów w danej populacji. Wcześniejsze badania wskazywały jej rolę w prewencji nowotworów i chorób układu sercowo-naczyniowego, ale nie zajmowały się jej wpływem na przedwczesną śmierć oraz występowanie chorób przewlekłych.

Źródło: British Medical Journal

Osteoporoza: wapń i ćwiczenia na wzmocnienie kości – jaka ilość jest wystarczająca?

Wiele starszych osób obawia się upadków kończących się złamaniem. Badania wskazują, że regularne ćwiczenia, a także zgodne z zaleceniami spożycie wapnia, wzmacniają kości. Jednak wiele osób nie wie, co oznacza „prawidłowe spożycie wapnia”. Institute for Quality and Efficiency in Health Care opracował specjalny kalkulator ułatwiający oszacowanie prawidłowości spożycia wapnia.

Wcale nie jest powiedziane, że wszystkie starsze osoby mają osteoporozę, jednak u osób powyżej 70 roku życia występowanie „kruchych kości” jest bardzo częste. Istnieje wiele sposobów na wzmocnienie kości nawet, jeśli już się jest starszą osobą. Jedną z nich jest odpowiednia podaż wapnia. Najlepszym na to sposobem jest stosowanie diety bogatej w wapń. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje minimalne dzienne spożycie wapnia, u kobiet w wieku pomenopauzalnym i mężczyzn powyżej 65 roku życia, na poziomie 1300 mg. Instytut rozwinął specjalny kalkulator dostępny online pomagający oszacować czy spożycie wapnia jest prawidłowe.

Niektóre osoby uważają, że najlepszą ochroną dla nich jest zmniejszenie aktywności fizycznej, a co za tym idzie unikanie sytuacji, które mogą powodować złamanie. Prawda jest jednak taka, że unieruchomienie jest jednym z głównych sprzymierzeńców wystąpienia osteoporozy. Jeśli większość czasu spędza się na leżąco lub siedząco kości stają się bardziej kruche i słabe. Jednym z lepszych sposobów na wzmocnienie kości jest chodzenie.

Źródło: Institute for Quality and Efficiency in Health Care

Dzieci zestresowanych matek częściej są otyłe.

Stres matki może przyczynić się do wystąpienia nadwagi u jej malutkich dzieci. Dotyczy to gospodarstw domowych o niskim dochodzie, w których jednak dostęp do jedzenia jest wystarczający.

Do oceny stopnia zestresowania matek użyto kwestionariusza, gdzie oceniono poziom stresu związanego z różnymi dziedzinami życia. Stan odżywienia dzieci analizowano w oparciu o wskaźnik BMI. Zabezpieczenie pod względem żywnościowym gospodarstw domowych oszacowano na podstawie kwestionariusza. Przez bezpieczeństwo rozumiano taką sytuację, gdy ilość jedzenia jest wystarczająca, aby wszyscy domownicy mogli prowadzić zdrowe i aktywne życie.

Wyniki wskazują, że im większy jest poziom stresu matek tym wyższe ryzyko, że dziecko będzie otyłe. Dotyczy do domów, w których ilość jedzenia jest wystarczająca. Największe oddziaływanie stresu matki zaobserwowano w grupie dzieci młodszych. Nastolatki nie były tak podatne na tą tendencję. Być może, dlatego, że lepiej sobie radzą ze stresem matki. Spędzają także więcej czasu poza domem.

Wpływ rodzaju pokarmu nie został zbadany, stanowi to kolejny problem do przeanalizowania w przyszłości, podobnie jak wpływ stresu ojca.

Źródło: Pediatrics



Zrozumienie naszych emocji pomoże nam lepiej dokonywać wyborów pokarmowych.

Menu oraz reklamy wpływają na nasze emocje, ich zrozumienie pomoże nam dokonywać lepszych wyborów.

Zbadano „inteligencję emocjonalną” konsumentów, włączając w to osoby otyłe. Wykazano, że u osób dokonujących zdrowszych wyborów istniał większy związek między inteligencją emocjonalną a wiarą w ich inteligencję emocjonalną, co autorzy nazwali „kalibracją emocjonalną”.

W pierwszym badaniu zmierzono zdolności emocjonalne, pewność siebie i wiedzę żywieniową. Uczestników poproszono o zaplanowanie posiłków dając im do dyspozycji menu zawierające różnorodne potrawy, bardziej i mniej zdrowe. Wykazano, że osoby z gorszą kalibracją emocjonalną wybierały potrawy bardziej kaloryczne nawet w stosunku do osób z wiedzą żywieniową na niższym poziomie.

W drugim badaniu, stwierdzono, że u osób otyłych z gorszą kalibracją emocjonalną widok ładnych zdjęć potraw powoduje impulsywne jedzenie.

Wyniki te mogą być pomocne w znalezieniu sposobu na zwiększenie kontroli u osób, które się objadają.

Źródło: Journal of Consumer Research

Ewa Fidler



