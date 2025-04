Z raportu TNS wynika, że aż 62% Polaków jest aktywnych fizycznie, a blisko co trzeci Polak uprawia jakąkolwiek aktywność fizyczną minimum 3 razy w tygodniu. Najbardziej popularne jest bieganie. Jednym słowem - kochamy sport. I nie ma się co dziwić, bo ćwiczenia pomagają nam utrzymać kondycję, szczupłą sylwetkę, a także wyzwalają hormon szczęścia.

Jak się jednak okazuje, sport może przyczynić się do licznych kontuzji. O co dokładnie chodzi, a także co zrobić, by uniknąć bolesnych skutków aktywności fizycznej? Sprawdź!

Kontuzje związane ze sportem

Wiesz, że futboliści są najbardziej narażeni na sportowe kontuzje - tak wynika z badań naukowcy z Uniwersytetu w Bostonie. To właśnie oni sprawdzili głowy 35 graczy NFL i tylko u jednego z nich nie stwierdzono wstrząsu mózgu.

A czy wiesz, który sport jest najbardziej niebezpieczny? Na pierwszym miejscu uplasował się BASE Jumping, czyli wykonywanie skoków spadochronowych z budynków i mostów. Na liście pojawiają się też takie aktywności, jak nurkowanie jaskiniowe czy wspinaczka górska.

Ale jak się okazuje, nie tylko sporty wyczynowe powodują kontuzje i urazy. Do najmniej niebezpiecznych aktywności fizycznych zalicza się: jazdę na rolkach, piłkę nożną, koszykówkę i bieganie. Do sportów bezpiecznych możemy zakwalifikować spacer, nordic walking i aerobik.

Naukowo udowodniono, że konkretny sport powoduje konkretne urazy, np.:

u piłkarzy są to kontuzje stawów

u bokserów uszkodzenia nadgarstka

u amatorów, np. osób biegających rekreacyjnie, częste są kontuzje określane jako „parszywa siódemka biegacza” (np. zapalenie ścięgna Achillesa)

Ale to nie koniec. Do najczęściej wymienianych kontuzji podczas uprawiania sportu zalicza się:

skurcze

naciągnięcia mięśni

zwichnięcia

złamania

Jak uniknąć kontuzji podczas uprawiania sportu?

1. Zadbaj o odpowiedni strój

Przed rozpoczęciem ćwiczeń przebierz się w dresy lub legginsy. Zdejmij też biżuterię (szczególnie kolczyki, długie łańcuszki i odstające pierścionki). Pamiętaj - chodzi o twoje bezpieczeństwo!

2. Rozciągnij się

Wiesz, że to rozgrzewka jest najważniejszym elementem każdego treningu? To dzięki niej poprawisz ukrwienie mięśni, a także utrzymasz ścięgna w dobrej kondycji. To nie wszystko - odpowiednie rozciągnięcie zmniejszy też ryzyko kontuzji, a także zakwasów :)

3. Znajdź swój złoty środek

Sport to zdrowie, ale tylko wtedy, gdy jest racjonalnie uprawiany. Co to znaczy?Jak w przypadku prawie każdej dziedziny życia, warto pamiętać o odnalezieniu złotego środka. Pamiętaj, że przetrenowanie może wywołać sporo negatywnych skutków, takich jak kontuzje, czy uzależnienie.

4. Pamiętaj o odpowiedniej technice

Zapoznanie się z odpowiednią techniką danego sportu daje nam pewność, że nie zrobimy sobie krzywdy. Niezależnie od tego, czy biegasz, czy rozciągasz się na macie, sposób w jaki ćwiczysz, determinuje efektywność, a także chroni stawy i kości przez urazami.

5. Działaj szybko

Co w sytuacji, gdy jednak dojdzie do kontuzji? Przede wszystkim nie panikuj i działaj szybko! Na ostry ból, np. łokcia, nadgarstka, czy kolana, a także w przypadku zwichnięcia, nadwerężenia stawów, przeciążenia, skręcenia lub stanów zapalnych zastosuj DIP Rilif. Żel szybko znieczula, a także chłodzi miejsce bólu, zmniejszając obrzęk!

