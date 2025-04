Spis treści:

„Krokodyl” to potoczna nazwa silnego opioidowego narkotyku w postaci otrzymywanej domowym sposobem dezomorfiny na bazie kodeiny. Dezomorfina jest pochodną morfiny. Lek został opatentowany w 1934 roku w Stanach Zjednoczonych, jednak po latach ze względu na wiele skutków ubocznych został wycofany z obrotu. Działanie przeciwbólowe dezomorfiny jest 10-krotnie silniejsze od morfiny, a działanie uspokajające 15 razy silniejsze.

„Krokodyl” zyskał największą popularność w Rosji i innych państwach byłego ZSRR, pojawił się też w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Jest uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków na świecie, ponieważ uzależnia psychicznie i fizycznie od pierwszego przyjęcia, a zażywający go ludzie umierają w ciągu 2-3 lat. Skuteczność leczenia uzależnienia od „krokodyla” w Rosji jest na bardzo niskim – kilkuprocentowym – poziomie. W 2010 roku nagłośniono skalę zjawiska, jakim jest używanie tego narkotyku przez nawet 100 tysięcy Rosjan. Związanych jest z tym aż 30 tysięcy zgonów rocznie.

Skład krokodyla może zmieniać się w zależności od miejsca produkcji. Bazą jest jednak zawsze kodeina, składnik wielu leków bez recepty (OTC). Narkotyk jest na ogół silnie zanieczyszczony i powoduje wiele zniszczeń w organizmie. Mieszankę leków z kodeiną gotuje się, dodając do tego olej przemysłowy, czerwony fosfor i jod (niekiedy zamieniany na kwas solny), benzynę, rozpuszczalniki czy aceton. Tak powstaje silnie toksyczna substancja, czyli śmiercionośny krokodyl. Jest przyjmowany dożylnie, podskórnie, domięśniowo, a także doustnie.

Narkotyk krokodyl zaczyna działać po 2-3 minutach przy podaniu podskórnym oraz po 15 sekundach przy podaniu dożylnym, dając objawy podobne do heroiny czy morfiny:

Objawy zażycia krokodyla utrzymują się ok. 90-120 minut.

Toksyczne działanie tego narkotyku może powodować:

Jednocześnie rozwijają się skutki uboczne. Uszkodzenia ciała po zażyciu narkotyku, pojawiają się po 5-10 dniach. Są to szare lub zielone plamy na skórze, które zaczynają się łuszczyć niczym skóra krokodyla. Potem zmieniają się w niegojące się, ciemnofioletowe rany, a w konsekwencji ciało zaczyna odpadać od kości. Towarzyszy temu oczywiście ból, który osoba przyjmująca narkotyk stara się uśmierzyć kolejną dawką krokodyla. Odnotowano liczne przypadki podawania osobom uzależnionym tzw. złotego strzału, czyli dawki śmiertelnej.

Silne doznania po narkotyku krokodyl sprawiają, że jest on uzależniający psychicznie już od pierwszego przyjęcia. Niektóre źródła podają, że uzależnienie fizyczne również może pojawiać się od pierwszego użycia. Jego objawami są:

Objawy głodu narkotykowego są w tym przypadku znacznie silniejsze niż przy uzależnieniu od innych znanych substancji odurzających. Wzrasta też z czasem tolerancja organizmu, przez co narkotyk musi być zażywany w coraz większych dawkach, by wywołać oczekiwany efekt.

Wstrzyknięcie powoduje znaczne uszkodzenia skóry, naczyń krwionośnych, mięśni i kości. Czasami konieczna jest amputacja kończyny. Zmiany, które powoduje podawanie sobie narkotyku krokodyl, sprawiły, że nazywany jest on narkotykiem zombie albo zjadającym mięso. Zgony spowodowane używaniem narkotyku krokodyl przebiegają drastycznie. Rozległa gangrena, tkanki schodzące z kości jak masło – to obrazy związane z używaniem tej substancji.

Inne skutki związane z zażywaniem narkotyku krokodyl to uszkodzenie wątroby i nerek, uszkodzenie mózgu, zakrzepica, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie kości i szpiku, sepsa oraz HIV/AIDS.

Narkotyk krokodyl nazywany jest m.in. „ruską heroiną” (choć jest od niej kilkakrotnie silniejszy). Dotarł głównie do grup społecznych o niskim statusie ekonomicznym, dlatego bywa nazywany narkotykiem dla biednych. Jest łudząco podobny do przygotowywanej metodą chałupniczą heroiny (jasnobrązowy płyn do wstrzykiwań), co wraz z niższymi kosztami produkcji jest wykorzystywane przez dilerów. Wiele osób nie ma nawet wiedzy, że przyjęta substancja nie jest heroiną, a silniejszym od niej krokodylem.

