Jeśli podczas comiesięcznego badania piersi wyczułaś zgrubienie, nie wpadaj w panikę. Jak wynika z doświadczenia lekarzy, aż 80 proc. zmian należy do łagodnych. Najczęściej są to włókniaki, torbiele i brodawczaki. Powinnaś jednak jak najszybciej zgłosić się do lekarza, aby wykonać dodatkowe badania. Tylko na ich podstawie można stwierdzić, jaki to rodzaj zmian

i dobrać odpowiednią terapię.

Reklama

1. Gruczolakowłókniaki

Na tego typu zmiany zazwyczaj cierpią młode kobiety, jeszcze przed 30. rokiem życia, także nastolatki. W dotyku gruczolakowłókniaki są gładkie i twarde, łatwo się przesuwają. W jednej piersi może powstać ich nawet kilka. Guzki te mają różne rozmiary: od wielkości ziarnka grochu do małej cytryny. Przyczyną powstawania włókniaków jest nadmierny rozrost tkanki gruczołowej i włóknistej w piersi. Najczęściej jest spowodowany zaburzeniami hormonalnymi. Aby uzyskać pewność, czy guzek jest gruczolakowłókniakiem, należy wykonać USG. Jeżeli jego wynik nie jest jednoznaczny, robi się biopsję, by pobrać tkanki do badania pod mikroskopem. Sprawdza się wówczas, czy w próbce nie ma komórek nowotworowych.

U kobiet poniżej 25. roku życia gruczolakowłókniaki rzadko przekształcają się w raka, dlatego zwykle nie usuwa się ich, a jedynie obserwuje. Jeśli tego typu guzki wykrywa się u kobiet w średnim wieku i starszych, zmiany trzeba usunąć i sprawdzić, czy nie zawierają komórek nowotworowych.

2. Torbiele (cysty)

Najczęściej pojawiają się u kobiet między 30. a 50. rokiem życia. Są wyczuwane jako twarde, gładkie guzki, które można swobodnie przesuwać między palcami. Wypełnia je płyn. Aby przekonać się, czy guzek jest cystą, trzeba wykonać USG lub mammografię (w zależności od wieku kobiety

i budowy piersi). Jeśli to badanie pozostawia wątpliwości co do charakteru guzka, lekarz może zlecić biopsję cienkoigłową. Często podczas biopsji specjalista ściąga także płyn z torbieli (jeśli jest bardzo duża i powoduje ból).

Po zabiegu dolegliwości mijają, guzek zmniejsza się i z czasem zanika. Niestety, cysty dość często się odnawiają.

3. Brodawczaki

Uskarżają się na nie najczęściej panie 40- i 50-letnie (w okresie przed menopauzą). O tego typu zmianie świadczy wyciek – przezroczysty lub mleczny – pojawiający się, gdy uciśnie się pierś lub brodawkę. Niekiedy wydzielina bywa zabarwiona krwią. Dzieje się tak, kiedy brodawczak jest uszypułkowany (wygląda jak balonik uczepiony na nitce) i blokuje przewód mleczny. Guzki takie tworzą się w przewodach mlecznych, gdy ich końcowe odcinki znacznie się rozszerzą

i zgromadzi się w nich wydzielina. Jeśli nie może się wydostać na zewnątrz (ujście zostanie zaczopowane zgęstniałą wydzieliną) – powstaje stan zapalny lub bolesny ropień. Brodawczaki usuwa się chirurgicznie.

Samokontrola piersi

Badaj się raz w miesiącu, w pierwszej połowie cyklu, najlepiej między 6. a 9. dniem.

1. Stań przed lustrem. Unieś obie ręce i sprawdź, czy nie widzisz zmian w kształcie piersi, kolorze skóry. Zobacz, czy skóra się nie marszczy, a brodawki nie są wciągnięte. Oprzyj ręce na biodrach i przeprowadź takie same obserwacje. Ściśnij kolejno brodawki i przyjrzyj się, czy nie wycieka z nich jakiś płyn.

2. Lewą rękę załóż za głowę, a prawą połóż na lewej piersi. Lekko naciskając 3 środkowymi palcami, zataczaj drobne kółeczka wokół piersi, z góry na dół i z powrotem.

Reklama

3. Teraz załóż za głowę prawą rękę, a lewą skontroluj prawą pierś.

Sprawdź, czy nie wyczuwasz zgrubień lub guzków.