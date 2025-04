Jestem w 7. miesiącu ciąży. Ostatnio zauważyłam, że z piersi wycieka mi żółtawa wydzielina. Czy to mleko? Na jakim etapie pojawienie się pokarmu w piersiach jest normalne? Przyjaciółka powiedziała mi, że może to być oznaka tendencji do przedwczesnego porodu? Czy to prawda? Czy jeśli piersi wyglądają na suche tuż przed porodem, to jednak, gdy dziecko pojawi się już na świecie, coś z nich „poleci”?