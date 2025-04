Zbyt rzadkie przerwy w pracy, nadmierne picie kawy, przemęczanie wzroku podczas pracy przy komputerze, czy podjadanie batonów i innych słodkich przekąsek to drobne grzeszki, które wszyscy popełniamy w pracy. I choć pojedyncze wykroczenia przeciwko naszemu zdrowiu wydają się być nieznaczące. Jednak w sytuacji, gdy powtarzamy je regularnie, stają się nawykami, które w przyszłości mogą negatywnie odbić się na naszym zdrowiu i samopoczuciu. Oto 5 prostych, zdrowych porad, które warto wcielić w życie już dziś!



Większość z nas w pracy spędza 8 godzin dziennie, co daje 40 godzin tygodniowo i około 800 godzin miesięcznie. Pracujemy przed komputerem, w nie zawsze korzystnej pozycji siedzącej, a w przerwach posiłkujemy się batonami, pączkami lub innymi bombami kalorycznymi, zbudowanymi tłuszczy i węglowodanów. Popijamy je kawą. I tak co dnia. Narzekamy na ciągłe znużenie, przemęczone oczy, bóle stawów spowodowane siedzącym trybem pracy, a także spowolniony metabolizm. Nie bez powodu. Przez większość dni działamy niemal automatycznie, powtarzając codzienne czynności bez zastanowienia. W weekend obiecujemy sobie odespać, odpocząć i wrócić do formy przed kolejnym tygodniem pracy, lecz nie tędy droga. Aby organizm funkcjonował sprawie, powinniśmy myśleć o jego kondycji przez cały tydzień. Także w pracy! Oto pięć porad, by poprawić swój komfort pracy oraz samopoczucie każdego dnia.

Komfort i wygoda w miejscu pracy

Pozycja siedząca, przyjmowana przez osiem godzin dziennie, nie jest naturalną pozycją ciała. Choć pozornie wygodna, długofalowo, szkodzi naszemu organizmowi, czego efektem mogą być bóle i zwyrodnienia stawów, mrowienie, drętwienie lub opuchnięcie stóp oraz szereg innych dolegliwości. Czy jest możliwe całkowite wyeliminowanie negatywnego wpływu na nasze zdrowie, spowodowanego pracą w pozycji siedzącej? Niestety nie, lecz możemy zadbać, by go zminimalizować. Pomyślmy o meblach biurowych jak o naszych narzędziach pracy. Przede wszystkim ważny jest fotel, na którym siedzimy. A ściślej mówiąc, wysokość jego ustawienia. I choć w poradnikach ergonomii pracy znajdziemy różne, ścisłe wytyczne co do odległości i postawy siedzącej, to najnowsze teorie mówią o możliwości tzn. dynamicznego siedzenia, które jest możliwe tylko wówczas, gdy fotel, na którym siedzimy (jego siedzisko i oparcie), będzie aktywnie podążać za naszym ciałem w trakcie pracy.

Czy wiesz, że.... Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, opracowano poniższy wytyczne, dotyczące aranżacji miejsca pracy: biurko powinno mieć regulowaną wysokość (zalecana 64-84 cm); fotel powinien mieć regulowane oparcie oraz siedzisko (40-50 cm) oraz odchylenie oparcia do tyłu o 30 stopni; monitor powinien być ustawiony poniżej linii wzroku, by osoba pracująca patrzyła 20-50 stopni w dół; klawiatura komputera powinna leżeć na blacie biurka w odległości około 10 cm od jego krawędzi.

Zdrowe drugie śniadanie

Często nie zwracamy uwagi na to, co jemy w pracy, tłumacząc się brakiem czasu, nawałem obowiązków, jednocześnie obiecując sobie "porządny" posiłek po pracy. To błąd. Przede wszystkim powinniśmy jeść regularnie, a drugie śniadanie w pracy to absolutna konieczność, jeśli chcemy pracować wydajnie do końca dnia, a po pracy mieć jeszcze siłę na życie prywatne. Przede wszystkim warto zjeść śniadanie jeszcze przed wyjściem z domu. Teoria mówi o tym, że pierwszy posiłek powinniśmy dostarczyć naszemu organizmowi pół godziny po przebudzeniu. A następnie, po kilku godzinach, sięgnąć po samodzielnie przygotowany, poprzedniego dnia lunch lub sałatkę. Jeśli potrzebujesz dodatkowej przekąski, sięgnij po jogurt z musli, owoc lub orzechy, które dostarczą ci nowej energii do pracy. Pomiędzy posiłkami popijaj wodę, zieloną herbatę lub soki owocowe. W klimatyzowanych latem i nadmiernie ogrzewanych zimą biurach łatwo się odwodnić.

Chwila na relaks

Aby pracować wydajnie i zachować dobre samopoczucie, warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem pracy przysługują nam przerwy w pracy, wliczone w czas naszej pracy. Nie rezygnujmy z nich. Wolną chwilę możemy przeznaczyć na lunch, miła rozmowę z koleżanką z pracy lub po prostu chwilę na siebie. Kilkanaście minut wytchnienia pozwoli nam się zregenerować, by móc kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych przez dalszą część dnia.

Czy wiesz, że... Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin ma prawo do co najmniej 15 minut przerwy w trakcie pracy. Prawo nie reguluje momentu pracy, w którym powinna wypadać przerwa. Mogą, lecz nie muszą tego natomiast regulować wewnętrzne przepisy zakładu pracy. Ponadto, jeśli pracownik pracuje przy komputerze ma prawo do co najmniej 5 minut przerwy po każdej godzinie spędzonej na pracy przy komputerze. Dodatkowe przerwy w pracy, regulowane przez prawo pracy, przysługują pracownikom młodocianym, niepełnosprawnym oraz pracownicom karmiącym piersią.

Kawa tak, ale z umiarem

Obiegowym mitem jest teoria, że kawa wyłącznie szkodzi naszemu zdrowiu. Oczywiście może szkodzić przy takich dolegliwościach jak nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, nerwica czy szereg innych dolegliwości. Lecz jak wskazują badania naukowe, picie kawy, oprócz niewątpliwych walorów smakowych, może mieć również pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Filiżanka kawy nie tylko wspomoże naszą wydajność w pracy i poprawi nam nastrój, ale spożywana regularnie może opóźnić procesy starzenia organizmu oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych. Delektujmy się więc smakiem kawy, lecz zachowajmy w tym zdrowy umiar.

Odpoczynek dla oczu

Pracując przy komputerze, pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu oderwać wzrok od monitora i dać oczom odpocząć. Dobrym nawykiem jest wykonywanie prostych ćwiczeń, które pomogą odpocząć zmęczonym oczom. Pomocne może być również częste mruganie, a także zamykanie oczu co jakiś czas na kilka sekund. Przyjemnym dla oczu i wprawiającym w dobre samopoczucie może być również nawyk zerkania na kwiatek na parapecie lub zdjęcie z wakacji, postawione na biurku.

