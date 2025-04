Skutki uboczne zażywania leków

Uzależnienie od leków to problem istniejący od dawna. Jednak wzrost zainteresowania lekomanią nastąpił dopiero w XX w., co mogło być spowodowane wzrostem spożycia leków. Lekomani przyjmują najczęściej tabletki nasenne, przeciwbólowe, euforyzujące oraz dopingujące. Zdarza się również, że kobiety nadużywają hormonów na odchudzanie albo zahamowanie procesu starzenia. Skutki ich dłuższego zażywania mogą być nieodwracalne. Hormony na odchudzanie mogą być bowiem przyczyną problemów z tarczycą, a te na przedłużenie młodości – guza macicy.

Zobacz też: Czym są interakcje leków?

Reklama

Gdy rozwija się uzależnienie

Działanie pozostałych leków również nie pozostaje obojętne dla ludzkiego organizmu. Im częściej i dłużej je przyjmujemy, tym większe dawki musimy zażywać. Organizm przyzwyczaja się bowiem i po pewnym czasie zażywania takiej samej ilości leku, możemy nie czuć jego działania. Zwiększanie dawki może wywołać wiele niepożądanych działań, np. zatrucie, a nawet śmierć.

Zobacz też: Zależność lekowa – co to takiego?

Organizm tak bardzo przyzwyczaja się do leków, że odstawienie ich z dnia na dzień mogłoby skończyć się tragicznie. Okazuje się bowiem, że w miarę wydłużania się okresu zażywania leku, czynności somatyczne i psychiczne przestrajają się. Nagła zmiana, czyli przerwanie zażywania określonych substancji, mogłoby więc spowodować zaburzenia funkcjonowania organizmu (objawy abstynencji).

Reklama

Uzależnienie psychiczne i fizyczne

Podczas regularnego przyjmowania leków zależność psychiczna wytwarza się najszybciej. Dopiero po pewnym czasie następuje fizyczne uzależnienie od przyjmowania leków, powodujące wiele zmian w organizmie. Odstawienie leków może więc powodować m.in. zaburzenia oddychania i ciśnienia krwi.Niezależnie jednak od tego, czy jesteśmy uzależnieni od leków psychicznie czy fizycznie, nie powinniśmy zwlekać z wizytą u specjalisty.