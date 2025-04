Ząb dozujący leki

„Ząb” służy nie tylko do spożywania pokarmu ale przede wszystkim do podawania lekarstwa w sposób kontrolowany. Precyzyjne dawkowanie leków np. co godzinę, nad ranem lub w nocy ma ogromne znaczenie w wielu chorobach np. w cukrzycy, schorzeniach kardiologicznych.