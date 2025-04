Leki mogą zaszkodzić

Chemia i nauki biologiczne rozwijają się w tak szybkim tempie, że niektórzy nie nadążają już za nazwami nowych środków pojawiających się na rynku. Są wśród nich leki zawierające pojedyncze pierwiastki, związki proste lub złożone. Niektóre z nich po pewnym czasie zażywania, stają się niezbędne dla naszego organizmu. Nam się natomiast wydaje, że bez nich nie funkcjonujemy już tak dobrze, jak podczas ich zażywania.

Nie można jednak wymienić ogólnych skutków nadużywania leków, ponieważ zależą one od rodzaju substancji, jej ilości oraz od tego, jak długo ją przyjmujemy. Istnieje więc wiele możliwych skutków regularnego zażywania leków. Są to m.in.:

- wzrost tolerancji na daną substancję, w wyniku czego człowiek musi przyjmować jej coraz więcej, żeby uzyskać oczekiwany efekt;

- zaburzenia umysłowe;

- halucynacje;

- uszkodzenia różnych narządów ciała, np. nerek, wątroby (podczas długotrwałego przyjmowania m.in. leków uspokajających i przeciwbólowych);

- pojawienie się bezsenności;

- interakcja między lekami, podczas przyjmowania przynajmniej dwóch substancji jednocześnie, co może prowadzić do wielu powikłań;

- usuwanie niektórych objawów chorób, a tym samym utrudnianie ich rozpoznania (m.in. podczas długotrwałego przyjmowania leków przeciwbólowych).