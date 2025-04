Spis treści:

Łuszczyca paznokci to rodzaj łuszczycy występujący w obrębie paznokci i zwykle również skóry. Łuszczyca jest dokuczliwą i wstydliwą chorobą. Jej przyczyna nie została jeszcze całkowicie poznana. Zazwyczaj zaczyna się w wieku dojrzałym. Podejrzewa się, że w znacznym stopniu jest ona uwarunkowana genetycznie, ale nie jest zakaźna. W większości przypadków jej występowanie jest spowodowane czynnikami dziedzicznymi.

Najczęściej uwidacznia się po przebytej infekcji lub pod wpływem stresu.

Czasem choroba objawia się jedynie w postaci zmian na paznokciach, przez co może być mylona z grzybicą paznokci. W celu różnicowania z grzybicą paznokci należy wykonać badanie mikologiczne, które w razie infekcji dermatofitami wykaże wzrost patogenu – mówi dr Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog wenerolog z Centrum Medycznego Damiana.

Łuszczyca paznokci najczęściej występuje w połączeniu ze zmianami na skórze gładkiej, jednak nie zawsze tak jest. Zazwyczaj występuje u osób, które już dłuższy czas borykają się z łuszczycą skóry. Rzadziej zaczyna się ona od zaatakowania płytek paznokcia i w większości przypadków nie ogranicza się jedyne do zajęcia tylko ich.

Głównym objawem łuszczycy paznokci jest szybki rozrost naskórka, który powoduje tworzenie czerwonych, złuszczających się blaszek.

W zależności od stopnia zaawansowania choroby łuszczyca paznokci powoduje charakterystyczne zmiany, do których należą:

matowość płytki,

kruchość i łamliwość,

rozdwajanie się,

wgłębienia (objaw naparstka),

zgrubienia,

pomarszczenia,

bruzdy,

oddzielanie się ich od łożyska,

tzw. plamy olejowe (żółto-brązowe plamy pod płytką paznokciową).

Zmiany łuszczycowe na paznokciach mają różnorodną postać i zależą od lokalizacji procesu zapalnego w obrębie paznokcia. Jeśli stan chorobowy dotyczy macierzy, dochodzi do wytworzenia zagłębień w płytce, czyli tzw. naparstkowania. W płytce paznokcia tworzą się rozsiane, nieregularne wgłębienia. Co interesujące pojawiają się głównie w obrębie paznokci rąk. U dzieci naparstkowanie może świadczyć o rychłym wystąpieniu zmian skórnych – wyjaśnia dr Małgorzata Marcinkiewicz.

Leczeniem łuszczycy paznokci powinien zająć się dermatolog. Niestety nie jest możliwe całkowite usunięcie problemu. Celem terapii jest jedynie łagodzenie jej objawów. Warto wspomnieć, że leczenie łuszczycy paznokci jest długotrwałe, a na pierwsze efekty trzeba czekać czasami nawet kilka miesięcy.

Zazwyczaj stosowane są kremy i maści, które wciera się w płytkę paznokci i okolice wokół nich, a także zastrzyki zawierające sterydy. Dobre efekty uzyskiwane są również przez naświetlanie chorych miejsc światłem spolaryzowanym. W ostateczności lekarze decydują się na zabieg chirurgiczny.

Do leków najczęściej stosowanych przy leczeniu łuszczycy paznokci należą:

leki zawierających pochodne witaminy A (retinoidy) zmiękczające płytkę,

maści zawierające pochodne witaminy D 3,

preparaty zawierające pochodne mocznika, które również zmiękczają i wygładzają powierzchnię paznokcia,

żele z kortykosteroidami – stosowane przy leczeniu miejscowym,

maści zawierające kwas salicylowy, które powodują złuszczanie nawarstwień rogowych,

preparaty zawierające dziegcie o działaniu złuszczającym,

preparaty z kalcypotriolem (analogiem cygnoliny), które nie powodują żadnych efektów ubocznych.

Dla wielu osób łuszczyca jest tylko dolegliwością nawracającą co pewien czas. Niekiedy jednak łuszczyca ma o wiele cięższy przebieg. Obejmuje inne części ciała, np. stawy, co prowadzi do niepełnosprawności.

Skuteczność leczenia łuszczycy paznokci jest w wysokim stopniu uzależniona od zaangażowania chorego. Chory musi w codziennych czynnościach szczególnie dbać o dłonie i stopy. Ważne jest bardzo dokładne osuszanie płytki paznokciowej. Podczas korzystania z wody, chory powinien mieć rękawiczki ochronne, aby utrzymać dłonie w suchości, gdyż wilgoć zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji.

Należy również pamiętać, że w przypadku dostania się czegokolwiek pod płytkę paznokcia, trzeba to usunąć przy użyciu miękkiej szczoteczki. Nie można używać twardych przedmiotów (takich jak np. metalowe pilniczki). Nie można piłować paznokci z łuszczycą, jednak należy je regularnie przycinać.

Lekarze odradzają również wykonywanie tzw. hybryd na paznokciach.

Manicure hybrydowy z uwagi na mechaniczną i chemiczną ingerencję traumatyzuje paznokieć. Dodatkowo może nasilić odwarstwienie płytki, co z kolei skutkuje większym ryzykiem grzybicy paznokci – mówi dr Małgorzata Marcinkiewicz.

