O grzybicę paznokci nie jest trudno – wywołujące ją grzyby z rodziny dermatofitów lubią bowiem wilgoć i ciepło, więc zarazić się nimi możemy na przykład wtedy, gdy przegrzewamy stopy w butach, pożyczamy cudze przyrządy do manicure i pedicure lub nieroztropnie chodzimy boso pod prysznicem lub w przebieralni na basenie.

Objawy grzybicy paznokci to przede wszystkim:

zażółcenie, pogrubienie i zniekształcenie paznokcia,

wykruszanie się i rozwarstwianie płytki paznokcia,

rogowacenie pod paznokciem (spod paznokcia można wydobywać jego fragmenty),

onycholiza (odklejanie się płytki paznokciowej od łożyska paznokcia).

W przypadku tej choroby nie wszystkie objawy muszą wystąpić naraz u pacjenta.

Grzybica paznokci – czy warto sięgać po leki bez recepty?



Grzybica paznokci to jedna z tych chorób, którą ciężko wyleczyć – szczególnie domowymi metodami. Dlaczego? Powodem jest budowa paznokcia – jest on twardy, wytrzymały i nieprzepuszczalny (skeratynizowany), więc trudno przez niego przeniknąć. Celem leczenia jest zaś wniknięcie w jego głąb i zniszczenie chorobotwórczych grzybów.

Jeśli więc podejrzewamy grzybicę paznokci, w pierwszej kolejności skierujmy się do lekarza dermatologa. Tym bardziej, że chorobę tę można pomylić z innymi, które zmieniają wygląd paznokci, np. liszajem płaskim lub łuszczycą. Rozpoznanie czynnika infekcyjnego to podstawa leczenia.

Leczenie grzybicy paznokci lekami bez recepty generalnie nie jest polecane. Jeśli jednak grzybia dotyczy małych obszarów i jest świeżym problemem, możemy sięgnąć po maści, zasypki, roztwory, kremy, sztyfty, aerozole czy pudry. Zwykle zawierają one leki przeciwgrzybiczne takie jak mikonazol, cyklopiroks, terbinafina, amorolfina, naftyfina i nystatyna, które wnikają w warstwy paznokci, hamując namnażanie i wzrost grzybów.

Ceny leków bez recepty na grzybicę paznokci wahają się zwykle od 10 do 50 zł za opakowanie.

W przypadku maści na grzybicę paznokci należy ją zwykle nakładać cienką warstwą dwa razy na dobę i kontynuować przez 2-3 tygodnie nawet wtedy, gdy widoczne objawy ustąpią. Inna popularna forma preparatów przeciwgrzybicznych – kremy – nakładamy na suchą i czystą skórę 1-2 razy dziennie.

Lakiery na grzybicę paznokci stosuje się zaś zwykle profilaktycznie lub w połączeniu z innymi metodami.

Leki doustne na grzybicę paznokci – co zawierają?



Jeśli preparaty miejscowe nie pomagają lub choroba jest zaawansowana, można sięgnąć po przeciwgrzybiczne kapsułki lub tabletki. Zawierają one zwykle itrakonazol, flukonazol lub terbinafinę. Substancje z takich leków gromadzą się w paznokciach i działają grzybobójczo.

Co najszybciej pomaga na grzybicę paznokci?



Najlepsze efekty terapeutyczne daje połączenie dwóch metod: stosowanie leków doustnych i miejscowych na grzybicę paznokci. W jej leczeniu trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ leczenie tego schorzenia może trwać nawet kilka miesięcy. W tym czasie należy korzystać z preparatów na grzybicę regularnie, najlepiej zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pamiętajmy też, że niektóre polecane domowe metody leczenia grzybicy paznokci mogą wręcz zaszkodzić. Mamy tutaj na myśli np. długotrwałe moczenie paznokci w wodzie i mydlinach – jest to sposób, który wręcz sprzyja grzybom, ponieważ świetnie czują się one w środowisku ciepłym i wilgotnym! Z tego powodu codzienne mycie się osoby z grzybicą paznokci powinno być dokładne, ale krótkie.

Odradza się też stosowanie octu czy czosnku na grzybicę paznokci – nie ma szans, by dotarły one do wnętrza paznokcia, mogą działać jedynie powierzchniowo. Co więcej, mogą doprowadzić do maceracji naskórka, podrażnienia czy zapalenia skóry.

Warto też wiedzieć, że grzybica paznokci i grzybica stóp to nie to samo – leki polecane na to drugie schorzenie nie pomogą nam w przypadku grzybicy paznokci. Nie dajmy się więc zwieść reklamom w mediach i jeśli zauważymy u siebie niepokojące objawy mogące sugerować grzybicę, najpierw skontaktujmy się z dermatologiem.

