1. Podejmij stosowne leczenie łuszczycy

Gdy już ustalisz odpowiedni sposób leczenia łuszczycy ze swoim dermatologiem, nie lekceważ jego zaleceń. To zdumiewające, jak wielu chorych (nie tylko na łuszczycę) lekceważąco podchodzi do przestrzegania harmonogramu przyjmowania leków. Tymczasem przestrzeganie zapisanych dawek i stosowanie leków z określoną częstotliwością może mieć kluczowe znaczenie w walce z łuszczycą.

2. Pij dużo wody

Dr Michael Tirant zwraca szczególną uwagę na to, by nawadniać organizm właśnie wodą, a nie innymi płynami – jak herbata czy soki. W końcu nasz organizm składa się głównie z wody i to wody powinniśmy mu dostarczać, by prawidłowo funkcjonował.

3. Stosuj dermokosmetyki

Pielęgnacja chorobowo zmienionej skóry to także ważna sprawa. Poza lekami zapisanymi przez dermatologa zwróć uwagę na dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji skóry – najlepiej, jeśli będą to dermokosmetyki (żele, maści, mydła) przeznaczone specjalnie dla chorych na łuszczycę.

4. Rzuć palenie

Alkohol, papierosy, a nawet mocna kawa – z tymi używkami chory na łuszczycę powinien pożegnać się jak najszybciej.

5. Ogranicz stres

Stres jest jednym z czynników, które nasilają występowanie objawów łuszczycy. To dlatego, że w sytuacjach stresowych organizm produkuje więcej hormonów prozapalnych, które powodują pojawienie się zmian na skórze. Wyeliminowanie stresu z życia w stu procentach nie jest możliwe, ale warto spróbować – na przykład poprzez uprawianie relaksującego sportu (pływanie, joga) czy odprężające hobby.

6. Poznaj przyczyny łuszczycy

U różnych chorych zmiany na skórze pojawiają się pod wpływem różnych czynników. Mówił o tym podczas wizyty w Polsce australijski specjalista od łuszczycy, doktor Michael Tirant, twórca preparatów z linii Dr Michaels. W zależności od tego, jaką grupę krwi ma chory na łuszczycę, za pojawienie się objawów choroby mogą u niego odpowiadać: uszkodzenia skóry (tzw. fenomen Koebnera, najczęściej przy grupie krwi AB), zakażenia ogólnoustrojowe (grupa krwi A), interakcje między lekami (gruba krwi B) albo stres (grupa krwi 0).

7. Często się opalaj

Przebywanie na słońcu ma pozytywny wpływ na stan skóry wielu chorych na łuszczycę, więc jeśli to możliwe – jak najczęściej wystawiaj skórę na działanie promieni słonecznych.

W czasie kontaktu ze słońcem obserwuj jednak swój organizm, bo są osoby, u których słońce wywołuje podrażnienia skóry – jeśli jesteś jedną z nich, unikaj opalania.

8. Unikaj tych produktów w diecie

Nie tylko używki są na liście zakazanych produktów, jeśli chodzi o dietę chorego na łuszczycę. Jeśli zależy ci na poprawie wyglądu twojej skóry, musisz poważnie pomyśleć o zmianie diety. Zrezygnuj z czerwonego mięsa na rzecz drobiu, unikaj cukru, ostrych potraw (odwadniają organizm), a także tych składników pokarmów, które wywołują produkcję histaminy, odpowiedzialnej za swędzenie (truskawki, pomidory, ananasy, pomarańcze).

W twojej diecie powinno znaleźć się dużo zielonych warzyw, zawierających kwas foliowy (sałata, szpinak, brokuły), ale także drób i ryby.

