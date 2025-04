Szacuje się, że na łuszczycę cierpi około 2-4% światowej populacji. Objawy mogą pojawić się w każdym wieku, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Przyczyny łuszczycy mogą być rozmaite – jedną z nich są czynniki genetyczne.

Łuszczyca plackowata to jedna z odmian choroby. Jest to schorzenie przewlekłe, którego nie da się całkowicie wyleczyć. Nie jest też zakaźne. Zmiany skórne, które się z nim wiążą, znacząco wpływają jednak na życie chorych.

Jak rozpoznać łuszczycę plackowatą i czy choroba może rozwinąć się u dziecka? Nurtujące nas pytania zadałyśmy prof. dr hab. n. med. Joannie Narbutt, która jest konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Pani profesor, czym jest łuszczyca plackowata?



Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt: Łuszczyca plackowata dotyka około 80% wszystkich pacjentów i jest najczęściej występującym typem łuszczycy na świecie. Jej cechą charakterystyczną są zmiany o charakterze tarczek pokrytych srebrzystą łuską i wyraźnie odgraniczonych od otoczenia.

Zmiany można zaobserwować zazwyczaj w tych samych miejscach, czyli na łokciach, kolanach, głowie. Czasami pojawiają się na innych partiach ciała, ale jest to rzadsze. Łuszczyca plackowata jest z pewnością chorobą bardzo uciążliwą dla pacjentów, jest to schorzenie przewlekłe.

Co warto wiedzieć o łuszczycy?

Jakie są jej objawy?



U pacjentów z łuszczycą plackowatą pojawiają się zmiany skórne, które wyglądem przypominają grudki o zabarwieniu czerwonobrunatnym, wyraźnie odgraniczone od otoczenia.

W łuszczycy plackowatej występują dwa charakterystyczne objawy: objaw Auspitza oraz objaw Koebnera. Pierwszy to pojawienie się kropelkowatego krwawienia po zadrapaniu zmiany. Drugi występuje przy aktywnej łuszczycy i polega na tworzeniu się zmian wzdłuż linii uszkodzeń naskórka.

Pierwsze wczesne zmiany skórne w łuszczycy plackowatej są niewielkie. Dopiero z czasem, nieleczone albo pod wpływem infekcji, zaczynają się przekształcać w coraz większe, które mogą osiągać nawet do 20 cm średnicy.

fot. objawy łuszczycy na rękach

Czy może pojawić się u dzieci?



Tak, łuszczyca nie jest tylko chorobą dorosłych, coraz częściej obserwuje się ją również u dzieci. Jedną z najczęściej występujących form tego schorzenia jest właśnie łuszczyca plackowata. Klinicznie objawy są podobne jak u pacjentów dorosłych, choć zazwyczaj łuska na powierzchni jest zdecydowanie cieńsza. Dla dzieci łuszczyca jest wyjątkowo trudną chorobą, gdyż zmiany skórne wywołują świąd. Jest to nieprzyjemne uczucie.

Jak się ją leczy? Czy da się ją całkowicie wyleczyć?



Łuszczyca jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Nie oznacza to jednak, że nie ma leków, które pozwalają hamować rozwój tego schorzenia tak, by pacjent mógł żyć w komforcie. W tej chwili, w porównaniu do tego, co było w przeszłości, lekarze dermatolodzy dysponują dużym portfolio leków.

Pacjenci z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy mają, poza klasycznymi lekami, do dyspozycji całą baterię leków biologicznych. Obecnie jednak nie ma równego dostępu do leczenia. Niezwykle ważnym jest potrzeba wydłużenia okresu podania leków w programie lekowym, który funkcjonuje w tej chwili, z 48 do 96 tygodni dla wszystkich terapii. Dla każdego lekarza trudne jest, gdy jest zmuszony przerwać leczenie, gdyż jest ono przeznaczone tylko na czas określony. Potrzebna jest zmiana w tym zakresie i to jak najszybciej.

Równie ważna w leczeniu łuszczycy jest potrzeba koordynowanej opieki, gdyż jest to choroba, która ma wiele wymiarów. Nie należy na nią patrzeć wyłącznie jak na problem skórny, bowiem często wiąże się ze schorzeniami natury kardiologicznej czy psychicznej.

Czy warto stosować na nią jakieś domowe sposoby?



Łuszczyca plackowata jest poważnym schorzeniem i jej leczenie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza dermatologa. Ewentualne domowe sposoby na łuszczycę należy również skonsultować z lekarzem. Nic nie powinno odbywać się bez poinformowania lekarza, gdyż może to zaszkodzić podrażnionej przez chorobę skórze, która jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju infekcje.

