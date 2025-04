Spis treści:

Reklama

Sine paznokcie mogą pojawić się w wyniku zmarznięcia powodującego zwężenie naczyń krwionośnych, a przez to utrudnione dotarcie krwi bogatej w tlen do palców. Szczególnie osoby z niskim ciśnieniem obserwują u siebie zasinienie paznokci. Za sine paznokcie mogą odpowiadać również: siedzący tryb życia i nieodpowiednia dieta, a także odwodnienie lub stres.

Jeśli tylko jeden z twoich paznokci zmienił kolor na niebieski, to najprawdopodobniej jest to spowodowane urazem. Krwiak goi się co najmniej kilka tygodni. Czasami przyczyną sinych paznokci jest wcześniejsze malowanie ich ciemnymi lakierami – barwnik mógł wniknąć w płytkę paznokciową.

Przyczyną sinych paznokci może być sinica. Jej podłożem jest wzrost stężenia hemoglobiny odtlenowanej we krwi włośniczkowej. Krew jest jaśniejsza, im lepiej jest dotleniona. Zbyt małe stężenie tlenu w hemoglobinie sprawia, że krew staje się ciemniejsza, a w rezultacie dochodzi do zasinienia skóry. Niebieskawe zabarwienie może dotyczyć nie tylko paznokci, ale także skóry w innych miejscach ciała, ust i błon śluzowych. Sinica najczęściej występuje w wyniku schorzeń serca lub płuc.

Choroby, które mogą powodować sine paznokcie, to:

Wrodzona wada serca – dzieci mogą rodzić się z nieprawidłowościami, co może objawiać się ciemniejszym kolorem paznokci.

– dzieci mogą rodzić się z nieprawidłowościami, co może objawiać się ciemniejszym kolorem paznokci. Zastoinowa niewydolność serca – przyczynia się do nieprawidłowego rozprowadzania krwi w organizmie.

– przyczynia się do nieprawidłowego rozprowadzania krwi w organizmie. POChP – to przewlekła choroba płuc powodująca uszkodzenie pęcherzyków płucnych, stan zapalny i nagromadzenie płynu, w wyniku tego do organizmu nie dociera wystarczająca ilość tlenu.

– to przewlekła choroba płuc powodująca uszkodzenie pęcherzyków płucnych, stan zapalny i nagromadzenie płynu, w wyniku tego do organizmu nie dociera wystarczająca ilość tlenu. Astma – jest przewlekłą zapalną chorobą dróg oddechowych, prowadzącą do ich zwężenia i zmniejszenia ilości tlenu we krwi.

– jest przewlekłą zapalną chorobą dróg oddechowych, prowadzącą do ich zwężenia i zmniejszenia ilości tlenu we krwi. Zapalenie płuc – w czasie choroby dochodzi do wypełnienia pęcherzyków płucnych płynem, co utrudnia transport tlenu.

– w czasie choroby dochodzi do wypełnienia pęcherzyków płucnych płynem, co utrudnia transport tlenu. Zator płucny – jest zablokowaniem tętnicy płucnej, przez co spada ilość krążącego w organizmie tlenu.

– jest zablokowaniem tętnicy płucnej, przez co spada ilość krążącego w organizmie tlenu. Zespół ostrej niewydolności oddechowej - to najgroźniejszy stan związany z płucami, który prowadzi do hipoksemii, czyli niedotlenienia, wynikającego z małej ilości tlenu we krwi tętniczej.

- to najgroźniejszy stan związany z płucami, który prowadzi do hipoksemii, czyli niedotlenienia, wynikającego z małej ilości tlenu we krwi tętniczej. Choroba Raynauda – polega na skurczach naczyń krwionośnych w wyniku zimna lub stresu, co sprawia, że zbyt mała ilość krwi dociera do rąk i stóp; dłonie mają czerwono-siny kolor (czytaj: choroba Raunauda).

– polega na skurczach naczyń krwionośnych w wyniku zimna lub stresu, co sprawia, że zbyt mała ilość krwi dociera do rąk i stóp; dłonie mają czerwono-siny kolor (czytaj: choroba Raunauda). Nerwica – może dawać wiele różnorodnych somatycznych objawów, w tym zasinienie paznokci i rąk.

– może dawać wiele różnorodnych somatycznych objawów, w tym zasinienie paznokci i rąk. Obecność nieprawidłowej hemoglobiny – najczęściej methemoglobiny, która jest niezdolna do przenoszenia tlenu. Może to być stan wrodzony lub nabyty, będący skutkiem działania niektórych leków, związków chemicznych.

– najczęściej methemoglobiny, która jest niezdolna do przenoszenia tlenu. Może to być stan wrodzony lub nabyty, będący skutkiem działania niektórych leków, związków chemicznych. Czerwienica prawdziwa – polega na produkcji nadmiernej liczby czerwonych krwinek.

– polega na produkcji nadmiernej liczby czerwonych krwinek. Zatrucie tlenkiem węgla – czad hamuje zdolność hemoglobiny do wiązania tlenu (czytaj: zatrucie tlenkiem węgla).

Jeśli sine paznokcie znikają po rozgrzaniu dłoni (albo gdy zaczniesz więcej się ruszać), to najprawdopodobniej ich przyczyną jest zmarznięcie i nie ma powodu do niepokoju. Jeśli jednak rozgrzanie dłoni nie pomaga, albo zasinienie wraca, to powinno skłonić do wizyty u lekarza i dalszych badań. Przy sinicy obwodowej rozmasowywanie zasinionych fragmentów ciała również powoduje powrót normalnego koloru. Ważne jest więc to, czy odczuwasz jeszcze inne objawy. Warto też zwrócić uwagę, czy inne fragmenty ciała nie mają zmienionego koloru, np. usta lub dziąsła. Jeśli tak, należy zgłosić to lekarzowi.

Podstawowym badaniem w diagnostyce sinych paznokci jest pulsoksymetria. Podczas tego badania ocenia się poziom utlenowania krwi. Kolejne ważne badanie to gazometria krwi tętniczej, która służy ocenie wymiany gazowej organizmu i równowagi kwasowo-zasadowej.

Leczenie sinych paznokci zależy od ustalonej przyczyny. Może obejmować:

tlenoterapię,

operację chirurgiczną (np. przy wadzie serca),

przyjęcie błękitu metylenowego w przypadku methemoglobinemii,

przyjmowanie leków na nadciśnienie,

leków rozszerzających naczynia krwionośne,

leków rozszerzających drogi oddechowe,

przydatne może być unikanie kofeiny i nikotyny.

Jeśli sinym paznokciom towarzyszą alarmujące objawy, należy zadzwonić po karetkę pogotowia. Do takich niepokojących symptomów należą:

duszność, trudności w oddychaniu,

ból w klatce piersiowej,

omdlenie,

zawroty głowy,

zlewne poty.

Mogą one świadczyć o ostrym stanie dotyczącym układu krążenia, który może zagrażać życiu.

Reklama

Czytaj także:

Rozdwajające się paznokcie – przyczyny i zapobieganie

Czy zerwany paznokieć odrasta? Pierwsza pomoc przy urazie paznokcia

Łuszczyca paznokci – objawy, leczenie i pielęgnacja

Wrastający paznokieć: przyczyny, objawy, leczenie. Jak zapobiegać wrastaniu paznokci?

Nietypowy kształt paznokci – czy może sugerować raka płuc?

Masz ciągle zimne stopy? Sprawdź, co może być przyczyną