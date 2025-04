Tak z masażem Ma-Uri, jak i z huną wiąże się zmiana naszego sposobu myślenia i podejścia do życia. Huna afirmuje pozytywne myślenie, zakłada, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje szczęście i powodzenie. Z kolei masaż Ma-Uri ma wzmocnić krążenie naszej energii, tym samym pobudzać nas tak do działań, jak i do odwagi w realizacji pragnień i zamierzeń. Tak huna, jak i masaż Ma-Uri przypominają o tym, że ważne jest pozytywne podejście do życia i wiara w szansę na zrealizowanie pragnień.

