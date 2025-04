Odporność organizmu na COVID-19 może rozwinąć się na trzy sposoby: po przebytej infekcji, po przyjęciu szczepionki przeciwko koronawirusowi lub gdy oba te warunki zostaną spełnione. Wiele osób zastanawia się, jak długo utrzymuje się odporność po COVID-19 (lub po szczepieniu). Aktualnie dominują dwa warianty koronawirusa: BA.4 oraz BA.5. Czy jesteśmy na nie odporni?

Spis treści:

Odporność po COVID-19 jest związana z obecnością w organizmie przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi oraz różnych komórek specjalnych układu odpornościowego (jak np. limfocyty T lub komórki B pamięci).

Różne badania dowodzą, że przeciwciała po COVID-19 utrzymują się we krwi od kilku tygodni do kilku lub kilkunastu miesięcy po chorobie lub szczepieniu.

Gdy jednak badacze przyjrzeli się działaniu układu odpornościowego dokładniej, dostrzegli, że niektóre komórki biorące udział w odpowiedzi odpornościowej są gotowe do likwidacji koronawirusa znacznie dłużej. Chodzi przede wszystkim o komórki B pamięci.

Komórki B pamięci, będące rodzajem limfocytu, to długożyjące komórki układu odpornościowego. Mogą rozpoznać koronawirusa nawet po wielu latach od kontaktu z nim. To oznacza, że w pewnym stopniu odporność po COVID-19 może trwać latami. Nie oznacza to, że nie możemy zachorować, jednak jest duża szansa na łagodniejsze przejście choroby.

Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera w pracy na łamach "Nature" dowiedli, że po przebytej infekcji koronawirusowej liczba komórek B pamięci nie malała, a nawet wzrosła, i zasugerowali, że te wyspecjalizowane struktury są przygotowane do wyprodukowania dużej ilości przeciwciał w krótkim czasie, jeśli ponownie do ciała wniknie ten sam rodzaj patogenu.

Należy przy tym pamiętać, że koronawirus zmienia się, i naukowcy nie są w stanie przewidzieć wszystkich jego przemian, dlatego z biegiem czasu odporność może zaniknąć. Różne są też reakcje układu odpornościowego u poszczególnych osób, dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa odporność po COVID-19.

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dostępne szczepionki, szczególnie w połączeniu z boosterami, zapewniają ochronę przed ciężką chorobą wywołaną najnowszymi wariantami koronawirusa, w tym BA.5.

Odporność może jednak nie być wystarczająca, żeby uniknąć zachorowania. Niedawne badanie przeprowadzone w Harvard Medical School wykazało, że wcześniejsze zachorowanie na COVID-19 lub szczepienie nie zapewnia tak dużej ochrony przed szczepami BA.4 i BA.5, jak w przypadku pierwotnego wariantu koronawirusa.

Z kolei badanie przeprowadzone w Katarze (nierecenzowane) wykazało, że odporność rozwinięta po przechorowaniu infekcji wywołanej Omikronem dawała 80% skuteczność przeciwko ponownemu zakażeniu wariantami BA.4 lub BA.5. Te i inne dowody, a także obserwacje zachorowań (pomimo wielu zakażeń jest mniej zgonów) świadczą o tym, że organizm utrzymuje odporność po COVID-19.

Aby sprawdzić, czy organizm jest odporny na COVID-19, możemy wykonać badanie krwi określające poziom przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Koszt takiego badania wynosi ok. 100 zł. Wynik nie odpowie jednak na pytanie, czy możemy zachorować w przypadku ponownego kontaktu z koronawirusem. Jak zostało już wspomniane, mamy w swoim arsenale wyspecjalizowane komórki, które odpowiadają za produkcję przeciwciał, gdy do organizmu ponownie wtargnie koronawirus lub inny patogen.

Należy też pamiętać, że po szczepieniu organizm potrzebuje przynajmniej 2 tygodni na wytworzenie przeciwciał, dlatego wcześniejsze wykonywanie testu nie będzie miarodajne. W tym czasie można też zachorować z powodu COVID-19.