Sprawny układ odpornościowy jest człowiekowi potrzebny do przetrwania. Dzięki złożonym, wyspecjalizowanym komórkom i mechanizmom nasza odporność broni organizm przed chorobotwórczymi mikroorganizmami, toksynami, a nawet komórkami nowotworowymi. O odporności mówimy przede wszystkim jednak w kontekście ochrony przed infekcjami, takimi jak przeziębienie lub grypa. Osłabienie układu immunologicznego może dotyczyć całego systemu lub poszczególnych jego elementów. Sprawdź, co powoduje osłabienie odporności, aby wiedzieć, jak poprawić zdolność organizmu do obrony przed infekcjami.

Działanie układu odpornościowego może być zaburzone przez różnorodne czynniki. Nie na wszystkie mamy wpływ, ale wiele możemy modyfikować, wzmacniając swój system obronny.

Unikanie aktywności fizycznej tygodniami, miesiącami lub dłużej może prowadzić do dysfunkcji układu odpornościowego – podkreślają naukowcy w piśmie Gerontology, którzy sprawdzali związek braku ruchu i zachorowań na COVID-19. W konsekwencji łatwo o infekcję. Siedzący tryb życia i wynikające z tego pogorszenie pracy układu immunologicznego, może też skutkować przedłużającymi się stanami zapalnymi lub rozwojem chorób przewlekłych i nowotworów.

Pierwsze przychodzą na myśli leki immunosupresyjne podawane osobom po przeszczepach w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu. Ale nie tylko one osłabiają odporność. Uwaga również na te leki:

Jak wynika z badań, krótkotrwały stres działa na układ odpornościowy mobilizująco. Gorzej, gdy stresujemy się przewlekle lub doznaliśmy silnego stresu - to osłabia układ immunologiczny. Stałe napięcie emocjonalne według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zmniejsza liczbę komórek natural killers oraz limfocytów, które zwalczają wirusy i bakterie. Przewlekły stres to także wyższy poziom kortyzolu - hormonu stresu. Wykazano, że może on powodować chroniczne stany zapalne i zaburzenia pracy całego organizmu, w tym układu odpornościowego.

Naukowcy od dawna donoszą, że spożywanie alkoholu w umiarkowanych i znacznych ilościach, niekorzystnie działa na układ odpornościowy.

Po pierwsze alkohol zaburza skład mikroflory jelit, gdzie znajduje się 80% komórek odpornościowych organizmu. Po drugie alkohol przeszkadza różnym komórkom odpornościowym w wykonywaniu swoich zadań, np. utrudnia ich wiązanie się ze składnikiem ściany komórkowej bakterii. Wykazano też, że osoby pijące alkohol regularnie mają znacznie mniejszą liczbę limfocytów B we krwi, a to oznacza, że organizm może nie wyprodukować odpowiedniej ilości przeciwciał w razie infekcji.

Zależność potwierdzają też inne obserwacje, np. pokazujące, że alkoholicy częściej zapadają na zapalenie płuc, są bardziej podatni na powikłania pooperacyjne, sepsę, dłużej trwają u nich infekcje, a rany trudniej się goją.

Niedożywienie albo dieta mało różnorodna obniżają odporność. Nieprawidłowe odżywianie - dieta bogata w proste cukry, tłuszcze zwierzęce, wysokoprzetworzone jedzenie - zaburza produkcję i aktywność komórek odpornościowych oraz przeciwciał.

Dostarczenie organizmowi właściwych i różnorodnych składników odżywczych, w tym witamin i składników mineralnych, jest niezbędne do tego, żeby układ odpornościowy działał poprawnie.

Czasami nie możemy zbyt wiele zrobić, np. gdy mamy chorobę przewlekłą, która jednocześnie osłabia naszą odporność. Do schorzeń, które mogą negatywnie oddziaływać na układ immunologiczny, należą:

Na pewien czas odporność mogą osłabiać również powszechne infekcje, takie jak grypa, mononukleoza lub rzadziej występująca odra.

Zanieczyszczenia powietrza oraz toksyny z otoczenia działają szkodliwie na układ odpornościowy. W badaniach dowiedziono np., że dzieci mieszkające w miastach częściej chorują na alergie, niż mieszkające na terenach wiejskich. Występują u nich też cięższe objawy astmy. Zauważono, że zanieczyszczenia rozregulowują też odpowiedź przeciwwirusową odporności.

W badaniu opublikowanym w Journal of Allergy and Clinical Immunology wskazano, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza hamuje limfocyty T układu odpornościowego (konkretnie regulatorowe limfocyty - Treg) i że obniżony poziom tych komórek był powiązany z nasileniem objawów astmy i mniejszą pojemnością płuc. Osłabione komórki nie blokują skutecznie odpowiedzi zapalnych organizmu.

Każda poważniejsza operacja lub uraz obciążają organizm i powodują osłabienie układu odpornościowego. Nie wiadomo dokładnie, jakie mechanizmy za to odpowiadają, ale podczas operacji zarówno leki, jak przerzucenie znacznych sił na rekonwalescencje po zabiegu, mogą powodować czasowe obniżenie odporności. Powrót do sił może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie lepiej unikać sytuacji, które mogłyby zwiększać ryzyko infekcji.

Jeśli organizm nie działa prawidłowo, zwykle wysyła nam sygnały alarmowe. Tak jest też w przypadku obniżonej odporności. Stan osłabienia może się objawiać na różne sposoby:

Gdy zauważasz u siebie ewidentne sygnały osłabionej odporności, zgłoś się do lekarza. W takiej sytuacji trzeba wykonać badania diagnostyczne, ponieważ przyczyną może być poważna choroba. Jeśli chcesz wspomóc odporność w sezonie infekcyjnym, skorzystaj z naszych wskazówek: Co jest najlepsze na odporność (udowodnione przykłady)