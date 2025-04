Spis treści:

Meteopata (nazywany również meteoropatą) to osoba nadwrażliwa na stopniowe lub nagłe zmiany pogodowe dotyczące temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego lub zachmurzenia i opadów. Wpływ warunków klimatycznych może powodować pogarszanie się istniejących chorób lub pojawienie się nowego problemu zdrowotnego w następstwie zmiany pogody.

Meteopatia nie jest uznawana za chorobę, choć istnieją dowody naukowe na związek złego samopoczucia i przykrych dolegliwości z wahaniami aury za oknem.

Według badań ludzie różnią się stopniem wrażliwości na zmiany pogody, jednak meteopatami są najczęściej:

kobiety,

osoby w średnim wieku,

osoby z lękiem i depresją.

Wrażliwość biologiczna na zmiany aury jest również związana z psychofizycznymi możliwościami związanymi z codziennym radzeniem sobie ze stresem.

Meteopatów, a przynajmniej osób, które za nich się uważają, jest w naszym społeczeństwie wielu. W badaniach z lat 90. ubiegłego wieku przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aż 90% kobiet i 75% mężczyzn określiło się meteopatami. Oznacza to więc, że większość z nas odczuwa pewną wrażliwość na to, co dzieje się za oknem, tyle że nie wiemy na pewno, czy to pogoda jest tego przyczyną.

Mechanizmy odpowiadające za złe samopoczucie u meteopaty nie zostały do dzisiaj poznane. Jednak niektórzy naukowcy wskazują na oddziaływanie naturalnych wpływów elektromagnetycznych na podwzgórze w mózgu, a w rezultacie zwiększanie wydzielania hormonów stresu i zmniejszanie wydzielania endorfiny. To z kolei przyczyniać się może do powstania przykrych dolegliwości. Należą do nich:

wzmożone bóle głowy,

migreny,

bóle mięśni,

bóle reumatyczne,

brak energii,

ogólne osłabienie organizmu,

problemy z koncentracją.

Pogorszenie stanu zdrowia może również dawać objawy psychiczne często kojarzone z depresją:

przygnębienie,

apatia,

drażliwość,

senność,

wahania nastroju.

Lekarze podkreślają, że dolegliwości towarzyszące np. jesiennemu przesileniu czy objawy towarzyszące meteopatii, to nie wymówka hipochondryków. To realne odczucie pacjentów, którym uporczywe, niemijające dolegliwości utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dolegliwości wynikają z gwałtownej zmiany pogody m.in. spadku temperatury, wahań ciśnienia atmosferycznego, deszczowej, pochmurnej aury. Nie wszyscy dobrze tolerują takie zmiany.

Jest wiele badań, które potwierdzają związek pomiędzy zmianami pogody, a np. zaostrzeniem bólów reumatycznych, głowy, zębów czy dolnego odcinka kręgosłupa – mówi dr n. med. Gabriela Kłodowska-Duda.

Osoba, która uważa się za meteopatę, powinna skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który pomoże odróżnić nadwrażliwość na zmiany pogody od poważniejszych schorzeń oraz doradzi, jak sobie z nimi radzić.Jeśli objawy meteopatii powodują na tyle duży dyskomfort, że mamy problem z codziennym funkcjonowaniem, należy szukać rozwiązań.

Meteopatia to indywidualna skłonność, zależna od warunków atmosferycznych – na to wpływu nie mamy. Możemy natomiast ograniczyć niesprzyjające czynniki i prowadzić zdrowy tryb życia – uprawiać sport, wzmacniać się zdrową dietą, bogatą m.in. w magnez, witaminy z grupy B, witaminę D czy lecytynę. Ta ostatnia wspomaga pracę naszego mózgu, poprawia koncentrację, pamięć i samopoczucie. Znajdziemy ją np. w soi, żółtkach jaj, rzepaku, orzechach włoskich i ziemnych czy fasoli – mówi dr n. med. Gabriela Kłodowska-Duda.

Specjaliści ostrzegają, że ludzi negatywnie reagujących na zmiany pogodowe będzie przybywać. Coraz mniej osób spędza czas na świeżym powietrzu wśród przyrody. Nadmiar obowiązków, praca, szkoła, krótsze dni, przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, brak światła słonecznego i ruchu – to czynniki, które mają duże znaczenie zarówno, jeśli chodzi o samopoczucie psychiczne, jak i fizyczne.

Źródła: materiały prasowe kliniki Neuro-Care w Katowicach,

W. Oniszczenko, Affective Temperaments and Meteoropathy Among Women: A Cross-sectional Study, PLoS One, 15 (5); 2020, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7197850/



Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.10.2015.

